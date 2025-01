Rusia Toma Otro Pueblo en Ucrania en su Avance para Tomar Todo de Donetsk.

Construyendo sobre su impulso en el este de Ucrania, las fuerzas rusas han tomado el control de otro pueblo pequeño, dicen expertos militares, dando otro paso en su implacable avance para conquistar toda la región de Donetsk. Los mapas del campo de batalla de grupos independientes que analizan imágenes de satélite y grabaciones de combates muestran que el pueblo, Velyka Novosilka, está ahora bajo control ruso, y el Kremlin afirmó su captura el domingo. El ejército de Ucrania reconoció su retirada de la mayor parte del pueblo, pero dijo que sus tropas mantenían un punto de apoyo en las afueras del norte. Aunque esta ganancia es modesta en comparación con la reciente toma de refugios ucranianos cercanos como Vuhledar y Kurakhove, subraya la efectividad de una táctica que Moscú ha estado empleando para tomar uno tras otro en el este de Ucrania: utilizando su abrumadora ventaja de personal para atacar de manera implacable, atrapando gradualmente a las fuerzas ucranianas en un movimiento de pinza y obligándolas a retroceder para evitar ser rodeadas. “Desde una perspectiva táctica, su enfoque fue correcto: entendieron sus capacidades y ventajas y las utilizaron de manera efectiva”, dijo el Mayor Ivan Sekach, oficial de prensa de la Brigada 110 del ejército ucraniano, que ha estado defendiendo el área, en una entrevista. “No sería preciso afirmar que los rusos no saben cómo luchar”. El Mayor Sekach dijo que las tropas ucranianas habían estado luchando con un río a sus espaldas, lo que complicaba en gran medida las operaciones, y agregó que en las últimas dos semanas, la munición y los alimentos tuvieron que ser entregados por drones. “El refuerzo de tropas debe cruzar el río, lo que es una operación muy compleja”, dijo, señalando que Rusia “por supuesto es consciente de esto”. Se espera que el pueblo, en un cruce de caminos, mejore la logística de Rusia en la región, aunque su tamaño limita su potencial como base para futuras ofensivas. La lucha también está en marcha a unas 50 millas al noreste en Toretsk, una ciudad estratégica en la cima de una colina que los expertos dicen que ahora está en gran parte bajo el control de las tropas rusas. Su captura allanaría el camino para que Rusia avance hacia una serie de ciudades que forman el cinturón defensivo principal de Ucrania en el norte de Donetsk. Como señal de los desafíos a los que se enfrentan las tropas ucranianas en el este, el presidente Volodymyr Zelensky esta semana asignó al General de División Mykhailo Drapatyi, comandante de las fuerzas terrestres de Ucrania, para que se haga cargo personalmente de las unidades que luchan en la región de Donetsk. “Estas son las áreas de combate más intensas”, dijo el Sr. Zelensky en un discurso del domingo por la noche. La captura de Velyka Novosilka, que tenía una población anterior a la guerra de 5,000 habitantes, fue en gran medida facilitada por la caída de Vuhledar en octubre. Encaramado en terreno elevado a unas 20 millas al este, Vuhledar era un pilar de las defensas del sur de Donetsk de Ucrania. Su pérdida permitió a las fuerzas rusas avanzar rápidamente hacia el oeste. Para mediados de enero, habían cercado Velyka Novosilka, tomando dos asentamientos al norte y al sur y cortando todas las carreteras hacia el pueblo. “Ya no tenía sentido tratar de aferrarse al lugar”, dijo Pasi Paroinen, un experto militar del grupo Black Bird Group con sede en Finlandia, que analiza imágenes de satélite y contenido de redes sociales del campo de batalla. Sin embargo, utilizando una táctica familiar pero controvertida, las fuerzas ucranianas mantuvieron el pueblo durante otras dos semanas, atrayendo a las tropas rusas a un brutal combate urbano en un intento de infligir pérdidas máximas antes de retirarse. El Mayor Sekach dijo que en la lucha por el pueblo, Rusia lanzó implacables asaltos de infantería a pequeña escala, enviando grupos de unos cinco soldados cada hora que se movían bajo la cobertura de las líneas de árboles, haciéndolos difíciles de detectar y atacar con drones. Una vez que llegaban a los edificios, se refugiaban en sótanos. “Nuestros drones y la artillería trabajaron para eliminarlos, pero los drones no pueden destruir completamente los sótanos, y la artillería a menudo requiere múltiples intentos para golpear el objetivo con precisión”, dijo. Agregó que para contrarrestar la toma gradual de edificios por parte de Rusia habría requerido enviar más tropas de sus unidades, pero carecían del personal, con las tropas rusas en el pueblo superando a las de Ucrania en hasta tres a uno. Mayor Sekach dijo que las fuerzas de Ucrania lograron retirarse bajo la cobertura de la niebla, evitando bajas o rendiciones importantes. Pero el Sr. Paroinen puso en duda esa afirmación, señalando que las tropas hubieran tenido que cruzar un río sin puentes y caminar al menos una milla de llanuras inundadas abiertas para escapar. “Casi no había manera de retirarse de allí”, dijo, agregando que era posible que varios cientos de soldados ucranianos hubieran sido abatidos o capturados en el proceso. El Sr. Paroinen dijo que ahora esperaba que las fuerzas rusas avanzaran hacia el norte hacia una autopista clave que suministra unidades ucranianas en la zona. Daria Mitiuk contribuyó a la información.