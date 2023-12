Rusia tiene un nuevo coche eléctrico que va a destruir por completo a Tesla.

Como habrán imaginado, después de que Putin invadió Ucrania (¡en mi cumpleaños, nada menos!) y los principales fabricantes de automóviles abandonaron Rusia debido a todas las sanciones internacionales impuestas, ha sido más difícil para los rusos acceder a autos nuevos. Sin embargo, no se preocupen, Rusia no permitirá que un pequeño aislamiento total del resto del mundo desarrollado y de su industria automotriz la detenga. Puede construir autos por sí misma, y serán tan geniales como los que ya no puede tener. Tome, por ejemplo, el nuevo “asesino de Tesla” eléctrico de la Universidad Politécnica de Moscú, el Amber.

Como pueden ver por el impresionante diseño y las proporciones perfectas, no hay absolutamente nada negativo que se pueda decir sobre el Amber. Probablemente el resto del mundo debería dejar de fabricar autos en este momento porque no hay forma de que alguien pueda crear algo más elegante que lo que están viendo aquí. Es una obra maestra absoluta de diseño que sin duda pasará a la historia junto con el Ferrari 250 GTO, el Jaguar E-Type y el Mercedes-Benz 300SL.

Leer más

Más de Jalopnik

Regístrate para recibir el boletín de Jalopnik. Para las últimas noticias, síguenos en Facebook, Twitter e Instagram.

Haz clic aquí para leer el artículo completo.