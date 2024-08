Rusia se acerca a la clave ciudad del este de Ucrania a pesar de la incursión de Kursk.

Las tropas rusas se están acercando al estratégico pueblo ucraniano de Pokrovsk en el este, según mapas de batalla de código abierto, poniendo en duda las esperanzas de Ucrania de que su nueva ofensiva en el oeste de Rusia provoque que Moscú reduzca sus ataques en otros lugares del campo de batalla. Las fuerzas rusas están a unas ocho millas de Pokrovsk, una de las principales fortalezas defensivas de Ucrania en la región de Donetsk, según los mapas, que se basan en imágenes de combate y satélite. La situación es tan grave que la administración militar de la ciudad ha instado a los residentes a evacuar, aunque no ha emitido una orden formal. “El enemigo se está acercando rápidamente a las afueras de Pokrovsk”, dijo Serhii Dobriak, jefe de la administración militar, el jueves. “La evacuación está en marcha en la comunidad. ¡No se demoren!”. Los expertos militares dicen que uno de los objetivos del sorpresivo asalto fronterizo que Ucrania comenzó la semana pasada en la región occidental de Kursk de Rusia es obligar a Moscú a desviar tropas de las líneas del frente en Ucrania para reforzar su propia región fronteriza. Pero hasta ahora, Rusia ha retirado solo un número limitado de unidades del campo de batalla ucraniano, en lugar de buscar contrarrestar los ataques con unidades de combate menos experimentadas en Rusia, según analistas y funcionarios de Estados Unidos. Los soldados ucranianos dijeron esta semana que no ha habido tregua en los ataques rusos en la región de Donetsk, lo que sugiere que Moscú está avanzando en su objetivo de capturar toda la zona. El Instituto para el Estudio de la Guerra, un grupo de expertos con sede en Washington que sigue los acontecimientos en el campo de batalla, escribió el jueves que “las fuerzas rusas mantienen un ritmo ofensivo relativamente alto” en la región de Donetsk. Al hacerlo, el comando militar ruso está demostrando que “continúa priorizando los avances en el este de Ucrania incluso cuando Ucrania está presionando a las fuerzas rusas” en la región de Kursk, escribió. Mapas del campo de batalla compilados por el Instituto y otros grupos independientes muestran que las tropas ucranianas han logrado avances marginales en la región de Kursk en el último día, capturando al menos un pueblo y avanzando hacia varios otros. Sin embargo, ahora están enfrentando una mayor resistencia de las fuerzas rusas reforzadas y avanzando más lentamente mientras intentan consolidar sus ganancias. En la lucha por Pokrovsk, los analistas militares dicen que las tropas ucranianas lucharán duro para defender la ciudad y evitar su captura. La administración militar de la ciudad aún no ha ordenado una evacuación y solo ha instado a los residentes a salir. Volodymyr Nikulin, un oficial de policía en Pokrovsk, dijo que aproximadamente 40,000 personas todavía vivían en la ciudad.