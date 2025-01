Rusia retira equipo militar del puerto de Tartous en Siria, imágenes muestran.

La señal del rastreador a bordo del barco fue brevemente recogida por MarineTraffic el martes por la mañana, mostrando que viajaba hacia el oeste a través del Mediterráneo cerca de la costa de Chipre. Pero desde entonces, no se ha recibido ninguna señal, lo que sugiere que el rastreador podría haber sido apagado.

El miércoles, imágenes de satélite mostraron otro barco – identificado por expertos como el Sparta – también había salido del puerto. Las imágenes también muestran que se habían eliminado una gran cantidad de contenedores estacionados cerca.

Una señal del rastreador a bordo de Sparta no ha sido detectada desde que atracó en Tartous – lo que sugiere que también podría haber sido apagado.

La Organización Marítima Internacional (OMI) exige que todos los barcos de más de 300 toneladas brutas emitan su señal en todo momento, excepto en algunas circunstancias limitadas.

Los barcos pueden optar por apagar su señal de seguimiento por razones legítimas – como cuando navegan por zonas de alta piratería. Pero según la OTAN también podría sugerir que el barco está tratando de “ocultar actividades ilegales”.

El experto marítimo Frederik Van Lokeren, un ex teniente de la marina belga y analista, dijo que estaba “altamente confiado” en que el barco que había salido del puerto era Sparta, basado en imágenes de satélite.

BBC Verify ha monitoreado previamente a Sparta y el área donde había atracado ahora está vacía.