Rusia regresa a la mesa con Estados Unidos.

La vista de altos funcionarios rusos y estadounidenses alrededor de una mesa de negociación gigante es extraordinario. Para muchos, sobre todo los ucranianos, habrá sido muy difícil de aceptar. En Arabia Saudita, Moscú logró algo importante: después de tres años de guerra total con su vecino y aislamiento por parte del Occidente, volvía a la “mesa de negociaciones” de la diplomacia global. No solo eso, Rusia parecía ser quien tomaba las decisiones. Incluso con sirenas de ataques aéreos sonando en Ucrania, es exactamente la imagen que Moscú quiere proyectar. Esto no fue una Rusia derrotada, obligada a la mesa de negociaciones. Más bien era como si Estados Unidos estuviera invitando al agresor a establecer sus términos. Es cierto, los oficiales estadounidenses entraron en el proceso diciendo que querían evaluar a Rusia, verificar si está seria acerca de la paz. Pero Donald Trump ya había sacado sus conclusiones. La semana pasada, después de hablar con Vladimir Putin por teléfono, anunció que el líder ruso “quiere ver a la gente dejar de morir”. Trump podría haber respondido diciéndole que retire todas sus tropas. En cambio, claramente quiere llegar a un acuerdo con Moscú para poner fin a la guerra, como prometió a los votantes, y seguir adelante. Después de más de cuatro horas de conversaciones en Riad, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, salió a hablar con la prensa y anunció que se habían acordado los primeros pasos hacia las negociaciones, con equipos formados en ambos lados. Había concluido que Rusia estaba lista para participar en un “proceso serio” para poner fin a la guerra. Pero ¿por qué estaba tan seguro? Al otro lado de la mesa estaba el Ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, aún bajo sanciones por lo que el Tesoro de Estados Unidos llamó la “brutal guerra de elección” de Rusia. Cuando Lavrov se reunió con los medios rusos, les dijo que Estados Unidos había propuesto un moratorium en los ataques a la infraestructura energética. “Explicamos que nunca hemos puesto en peligro el suministro de energía civil y solo apuntamos a lo que sirve directamente al ejército de Ucrania”, fue la respuesta del ministro. Eso no es cierto. Yo personalmente he caminado entre las ruinas de las centrales eléctricas civiles que han sido directamente atacadas por misiles rusos. Este es el país con el que Estados Unidos intenta negociar, aunque hay abundante evidencia de que no se puede confiar en él. Rusia también ha mostrado cero signos de ceder terreno alguno: ¿por qué lo haría, cuando la administración Trump ya ha acordado que Ucrania nunca se unirá a la OTAN, como exige Moscú, y no recuperará sus tierras ocupadas? Por eso, para los aliados de Ucrania, no solo fue la imagen de los funcionarios estadounidenses y rusos sentados en la reluciente mesa saudita la que chocaba. También era cómo hablaban. “Preparando el terreno” para futuras inversiones suena como una promesa de levantar las sanciones: ninguna rendición por la guerra de agresión de Rusia, entonces, solo recompensa. Estos son, por supuesto, los primeros días. Pero en Moscú, los funcionarios y los medios de comunicación estatales sienten el comienzo del regreso de Rusia a donde creen que pertenece: cara a cara con Estados Unidos, como iguales.