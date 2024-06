Rusia refuerza su control sobre las unidades de Wagner en África, un año después del fallido motín.

Durante años, Rusia apoyó secretamente a líderes autoritarios, explotó recursos naturales y luchó contra extremistas en varios países africanos. Rusia trabajó a través del grupo Wagner, una red sombría de asesores políticos, empresarios y mercenarios. Pero nunca reveló cuán de cerca estaba controlando las actividades de Wagner en todo el mundo, manteniendo una distancia mientras se presentaban numerosas acusaciones de abusos contra los derechos humanos contra los operativos del grupo en el terreno. Wagner fue liderado por Yevgeny V. Prigozhin, un magnate implacable que una vez fue un aliado cercano del presidente Vladimir V. Putin de Rusia. Pero después de que el Sr. Prigozhin liderara una breve insurrección contra el Sr. Putin en junio del año pasado, el Sr. Prigozhin murió en un accidente de avión. Desde entonces, Rusia ha estado repartiendo los activos de Wagner y redistribuyéndolos a sucursales del Kremlin, según entrevistas con una docena de diplomáticos, militares y funcionarios de inteligencia de países occidentales, Rusia y Ucrania. El Ministerio de Defensa de Rusia tomó el control del brazo mercenario de Wagner en África y lo colocó bajo un grupo paraguas más grande, Africa Corps. Los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores de Rusia no respondieron a una solicitud de comentario. Esto es lo que se sabe sobre Africa Corps. ¿Dónde está desplegado Africa Corps? Unos cientos de instructores de Africa Corps llegaron por primera vez a Burkina Faso, en África Occidental, a finales del año pasado, según funcionarios occidentales y el canal del grupo en la aplicación de mensajería Telegram. Desde abril, cerca de 100 instructores de la organización han sido desplegados en Níger para entrenar a su ejército, una tarea que hasta hace poco había sido liderada por Estados Unidos y países europeos. Una semana después, Estados Unidos anunció que retiraría cerca de mil militares de Níger. Dado que Africa Corps está directamente afiliado al gobierno de Rusia, “parece más legítimo para los gobiernos africanos”, dijo Sergey Eledinov, un analista de seguridad y ex representante de una compañía privada de militares rusos que trabajaba en África. Rusia también ha proporcionado armas a los dos países, donde las juntas militares están luchando por contener a los insurgentes yihadistas en el Sahel, una región semiárida que se extiende por ambos países. Mercenarios de Africa Corps también han sido desplegados en Libia, que Rusia ha utilizado durante mucho tiempo como un centro logístico para despliegues militares en África subsahariana. Las actividades mercenarias de Wagner allí han sido absorbidas por Africa Corps, según un funcionario militar europeo y un funcionario del Departamento de Estado. ¿Está Africa Corps reemplazando a Wagner? Cerca de la mitad de los reclutas de Africa Corps son veteranos de Wagner, dijo en su canal de Telegram. Y los trabajos son similares: Africa Corps necesita guardaespaldas, tropas terrestres, operadores de drones y “especialistas en guerra electrónica”, según anuncios del grupo. Pero Africa Corps actúa como un paraguas para las actividades paramilitares de Rusia en el continente, no solo las de Wagner, sino también de otras compañías militares privadas. Los mercenarios desplegados en Burkina Faso son de una nueva estructura llamada Bear, por ejemplo. “Hay una especie de competencia entre estas empresas”, dijo Oleksandr V. Danylyuk, ex asesor especial del jefe del servicio de inteligencia exterior de Ucrania. La agencia de inteligencia militar de Rusia, conocida como la G.R.U., supervisa las operaciones de Africa Corps, según el Departamento de Estado. “El objetivo es el mismo: establecer control en varios países africanos”, agregó el Sr. Danylyuk, quien coescribió un informe reciente sobre las actividades militares de Rusia más allá de Ucrania. El nombre Africa Corps recuerda al Afrika Korps, la fuerza expedicionaria desplegada por los nazis en África durante la Segunda Guerra Mundial. El grupo Wagner también hacía referencia a los nazis: llevaba el nombre del compositor alemán Richard Wagner, uno de los favoritos de Hitler. Wagner no ha desaparecido del todo: algunos de sus operativos permanecen en la República Centroafricana y en Malí. Sus estrechos vínculos con círculos militares, políticos y económicos locales los han hecho difíciles de desalojar o demasiado útiles para que Rusia se deshaga de ellos, dicen diplomáticos y analistas occidentales. También se ha creado un nuevo medio de propaganda, Iniciativa Africana, para promover los crecientes lazos entre Rusia y los países africanos. Está respaldado por los servicios de inteligencia de Rusia, según el Departamento de Estado de EE. UU. ¿Qué quiere Rusia en África? En resumen, Rusia quiere influencia geopolítica y acceso a recursos naturales. Pero los líderes africanos tienen muchos pretendientes: no solo Rusia, China, Estados Unidos y países europeos, sino también Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, entre otros. Los mercenarios y especialistas en desinformación de Wagner han desempeñado un papel clave en debilitar los intereses occidentales en el continente y reemplazar a tropas europeas y estadounidenses, así como a cascos azules de las Naciones Unidas, en varios países. Estos desarrollos han alarmado a los funcionarios estadounidenses. “La Federación Rusa realmente está tratando de tomar el control de África Central, así como del Sahel”, dijo el general Michael E. Langley, jefe del Comando Militar de África de EE. UU., al Congreso en marzo. Rusia ha argumentado que está defendiendo un nuevo orden mundial multipolar que ayudará a los países africanos a fortalecer su soberanía. Pero Rusia también está buscando aumentar su número de aliados: muchos países africanos se abstuvieron de condenar la invasión de Ucrania por parte de Rusia, o incluso la apoyaron, durante las votaciones en las Naciones Unidas. Rusia ha firmado acuerdos de cooperación militar con 43 países africanos desde 2015, según el Parlamento Europeo. Rusia también fue el mayor proveedor de armas en África entre 2018 y 2022, representando el 40 por ciento de las importaciones de armas del continente. Los operativos de Wagner han explotado minas de oro en la República Centroafricana y en Sudán. Las compañías mineras rusas exportan diamantes de Angola y Zimbabwe, y bauxita de Guinea, entre otros. Rusia también ha estado promoviendo cada vez más una relación más clásica de estado a estado. La llegada de instructores de Africa Corps a Burkina Faso a finales del año pasado, por ejemplo, siguió a una reunión entre el Sr. Putin y el líder del país, el capitán Ibrahim Traoré, el verano pasado. Rusia también ha reabierto una embajada allí. Rusia también ha prometido ayudar a Burkina Faso y Malí a desarrollar sus sectores nucleares y a recibir a más estudiantes africanos en un momento en que Europa está tratando de mantener alejados a los migrantes. “¡Nuestro amigo Lavrov está de vuelta!” escribió recientemente un periódico en Burkina Faso cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei V. Lavrov, visitó, uno de al menos una docena de países africanos a los que ha viajado desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022. El Sr. Lavrov prometió a Burkina Faso más suministros militares e instructores. “La influencia occidental en varios países africanos se ha reducido”, escribió Africa Corps en su canal oficial de Telegram el año pasado. “Se ha abierto una ‘ventana de oportunidad’ para la realización de nuestros intereses geopolíticos”. ¿Qué dicen los africanos occidentales? Los líderes de África Occidental que han buscado asociaciones más estrechas con Rusia quieren protección personal, soldados y armas para luchar contra rebeldes e insurgentes islamistas afiliados a Al Qaeda y al Estado Islámico. Algunos activistas de la sociedad civil, civiles y políticos locales en Níger, Malí y Burkina Faso entrevistados en el último año dicen que Rusia está cumpliendo. “Esta asociación con Rusia va a ayudarnos a poner fin a esta guerra contra el terror”, dijo Boureima Ouédraogo, un activista pro-ruso de la sociedad civil de Burkina Faso. “Nuestros soldados ya no tienen miedo”. Pero al igual que los ejércitos africanos no han podido derrotar a los insurgentes a pesar del apoyo estadounidense y europeo, también han tenido éxitos limitados con sus socios rusos, dicen los expertos en seguridad. Y los abusos contra los civiles se han disparado en los años desde que estos ejércitos han llamado a instructores rusos, con mercenarios de Wagner acusados ​​de asesinatos masivos y tortura en Malí y violaciones y otros crímenes en la República Centroafricana. Soumaila Lah, un analista de seguridad con base en Malí, dijo que aquellos que viven en las grandes ciudades favorecen la presencia de Rusia como algo necesario. “Pero en las áreas remotas donde operan los mercenarios, las poblaciones locales están notando los casos de tortura, los arrestos arbitrarios y los asesinatos”, agregó el Sr. Lah. “En esos lugares, ya no los quieren más”. Eric Schmitt contribuyó a este reportaje.