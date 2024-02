Rusia no me intimidará.

La primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, ha dicho que la orden de detención emitida por Rusia en su contra es simplemente un intento de intimidarla en medio de especulaciones de que podría estar en línea para ocupar un alto cargo en la Unión Europea.

Fuente: Kallas en una entrevista con Reuters al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich, informa European Pravda

Detalles: “Está destinado a intimidarme y a hacer que me abstenga de tomar las decisiones que de otra manera tomaría. Pero es el modus operandi de Rusia. No es sorprendente y no tenemos miedo”, dijo la primera ministra de Estonia.

El alto perfil de Kallas al pedir a la UE que haga más para apoyar a Ucrania ha llevado a especulaciones en Bruselas de que podría asumir un papel de liderazgo después de las elecciones de la UE en junio, posiblemente como jefa de política exterior.

Kallas dijo que estas especulaciones también contribuyen a la agresividad de Rusia hacia ella.

“Es difícil ser popular. Los rusos también lo han visto, y es por eso que emitieron la orden de arresto para enfatizar el mayor argumento en mi contra, que soy una provocación para Rusia”, dijo.

Cuando se le preguntó si estaba interesada en un cargo a nivel de la UE, la primera ministra dijo “Todavía no estamos ahí” y que actualmente era la primera ministra de Estonia.

Antecedentes:

El fiscal general de Estonia, Andres Parmas, dijo que estar en la lista de buscados por Rusia hará que los viajes al extranjero sean más arriesgados para Kaja Kallas.

Se informa que Kallas es buscada bajo un artículo del Código Penal ruso, pero no está claro cuál. El secretario de Estado de Estonia, Taimar Peterkop, también ha sido puesto en la lista de buscados bajo un artículo criminal.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, dijo que Kallas y Peterkop son buscados por “destruir monumentos a soldados soviéticos”.

El ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur, dijo que poner a la primera ministra en la lista de buscados fue una operación de información por parte de la Federación Rusa.

