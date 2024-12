Rusia llevó a cabo un ataque cibernético masivo en los registros estatales de Ucrania, dice el viceprimer ministro.

(Reuters) – Rusia ha llevado a cabo un ciberataque masivo contra los registros estatales de Ucrania, dijo la viceprimera ministra ucraniana Olha Stefanishyna el jueves por la noche, lo que resultó en una suspensión temporal de los servicios.

Los registros contienen información vital sobre los ciudadanos ucranianos, como nacimientos, defunciones, matrimonios y propiedad.

“Hoy tuvo lugar el mayor ciberataque externo en tiempos recientes contra los registros estatales de Ucrania”, escribió Stefanishyna en Facebook.

“Como resultado de este ataque dirigido, el trabajo de los registros unificados y estatales, que están bajo la jurisdicción del Ministerio de Justicia de Ucrania, se suspendió temporalmente.”

Stefanishyna dijo que estaba claro que el ataque fue “realizado por los rusos para interrumpir el funcionamiento de la infraestructura críticamente importante del país”.

Dijo que la restauración de las operaciones requeriría aproximadamente dos semanas, pero las oficinas ya estarían brindando algunos servicios el viernes. Una evaluación inicial, dijo, mostró que otros servicios estatales no se vieron afectados.

“Una vez que se complete la restauración, se realizará un análisis exhaustivo del ataque para aumentar la protección contra ataques similares en el futuro,” escribió.

En el transcurso de casi 34 meses de guerra, tanto las instituciones ucranianas como rusas han sido objeto de graves ciberataques.

Estos incluyen un ataque masivo al proveedor de telefonía móvil ucraniano Kyivstar en diciembre de 2023 y una serie de ataques a ministerios rusos en junio pasado.

(Información de Ron Popeski; Edición de Leslie Adler y Jamie Freed)

