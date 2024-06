Rusia lanza “masivo” ataque durante la noche en la red eléctrica de Ucrania.

Las instalaciones energéticas ucranianas han sido objeto de un masivo ataque por parte de Rusia, en el último embate dirigido contra la red eléctrica del país, según informaron autoridades. Es la octava vez que Rusia lanza un ataque contra instalaciones de infraestructura energética en los últimos tres meses, según el ministerio de energía de Ucrania. Los sistemas de defensa aérea derribaron 12 de los 16 misiles y los 13 drones lanzados por Rusia en varias regiones durante la noche, dijo la fuerza aérea ucraniana. Más tarde, funcionarios en Járkov, en el noreste de Ucrania, dijeron que tres personas murieron y al menos 18 resultaron heridas por bombardeos guiados rusos, con al menos cuatro explosiones escuchadas en la ciudad. “Este es otro ataque terrorista, un ataque preciso contra la infraestructura civil. No hay nada de interés militar en este distrito”, dijo el gobernador regional de Járkov, Oleh Syniehubov. Los ataques nocturnos a la infraestructura hirieron a dos trabajadores de energía en la región central de Zaporizhzhia y dañaron equipos en la ciudad occidental de Leópolis, según funcionarios. En la región suroeste de Ivano-Frankivsk, las autoridades también informaron daños en casas y una guardería. Rusia ha renovado su campaña de ataques a objetivos energéticos ucranianos durante la primavera y principios del verano, causando apagones frecuentes en todo el país. El presidente Volodymyr Zelensky dijo recientemente que Moscú había destruido la mitad de la capacidad de generación de electricidad de su país desde que comenzó a bombardear sus instalaciones energéticas a finales de marzo. El jueves, las autoridades ucranianas dijeron que siete empleados resultaron heridos y la infraestructura energética, incluida una estación de energía, resultó dañada en un importante ataque nocturno. Ucrania está comprando energía a la Unión Europea, sin embargo, esto no es suficiente para compensar el déficit. Esto significa que la mayoría de los días implican un apagón nacional planificado para proteger la infraestructura crítica como hospitales e instalaciones militares. “Necesitamos urgentemente cerrar nuestros cielos o Ucrania enfrentará una seria crisis este invierno”, dijo el director ejecutivo de DTEK, una de las mayores empresas energéticas privadas de Ucrania, Maxim Timchenko. “Mi súplica a los aliados es que nos ayuden a defender nuestro sistema energético y reconstruir a tiempo”. El Sr. Zelensky ha pedido repetidamente a los aliados de Ucrania que envíen más sistemas de defensa aérea. Ha solicitado específicamente siete sistemas de defensa aérea sofisticados llamados Patriots de los EE. UU. Iván Fedorov, gobernador de Zaporizhzhia, repitió el mensaje de Zelensky el sábado por la mañana en un mensaje publicado en Telegram. “Podemos decir con seguridad: el enemigo no se detendrá. Ucrania necesita sistemas de defensa aérea”, dijo. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EE. UU., John Kirby, dijo el jueves que Washington pondría a Ucrania en primer lugar en la cola para las entregas de los Patriots, por delante de otros países que los han pedido.