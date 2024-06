Rusia declara a un ex aspirante presidencial y a otros como ‘agentes extranjeros’ mientras intensifica la represión.

Las autoridades rusas del viernes declararon a una ex candidata presidencial, una destacada defensora de los derechos humanos y varios otros como “agentes extranjeros”, el último paso en una implacable represión contra la disidencia en Rusia que ha alcanzado nuevas alturas desde que Moscú envió tropas a Ucrania. Rusia introdujo la etiqueta en 2012, tras masivas protestas antigubernamentales que las autoridades alegaron fueron alimentadas por influencia extranjera. Desde entonces, se ha utilizado para atacar a organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y críticos individuales del Kremlin. La designación conlleva un mayor escrutinio gubernamental y pretende desacreditar a los mencionados. Yekaterina Duntsova, una ex legisladora regional que intentó postularse contra el presidente Vladimir Putin en las elecciones de 2024 pero fue finalmente impedida, fue una de las designadas el viernes. La defensora de los derechos de los presos Maria Litvinovich; el movimiento Way Home que aboga por traer de vuelta a los soldados rusos movilizados de Ucrania y su activa miembro Maria Andreyeva, así como dos medios de comunicación críticos también fueron incluidos en la lista. La campaña de represión del Kremlin alcanzó nuevas alturas tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022. Moscú ha criminalizado efectivamente cualquier crítica a la guerra, apuntando no solo a figuras prominentes de la oposición que eventualmente recibieron draconianas penas de prisión, sino a cualquiera que se pronunciara en su contra. Duntsova ha abogado por la paz en Ucrania, y Litvinovich también ha sido firme en su postura anti-guerra. Andreyeva y Way Home han realizado varias protestas en Moscú, exigiendo que los reservistas convocados en la “movilización parcial” de 2022 sean dados de baja y reemplazados por soldados de contrato.