Rusia atribuye el ataque en Daguestán a Ucrania y al Oeste, ignorando la tensión religiosa.

Hace 3 horas por Steve Rosenberg, editor de Rusia EPA El jefe de la administración regional de Daguestán visitó la escena del ataque el lunes Trinity Sunday es una de las festividades más importantes del calendario ortodoxo. En este día especial, el Padre Nikolai de 66 años estaba en la iglesia en la ciudad de Derbent, Daguestán. Ubicada en la región del Cáucaso Norte de Rusia, Daguestán es una república predominantemente musulmana. Pero Derbent es conocida como “la ciudad de las tres religiones”. Es uno de los centros cristianos más antiguos de Rusia y hogar de una antigua comunidad judía. Ambos estaban a punto de ser atacados de la manera más brutal. El domingo por la noche, hombres armados asaltaron la iglesia y asesinaron al Padre Nikolai. También atacaron la sinagoga local, prendiéndola fuego. Cerca de ese momento, los insurgentes también estaban desatando el caos en Makhachkala, la capital de Daguestán, atacando una iglesia y sinagoga allí también. Ante este dramático ataque coordinado, las fuerzas de seguridad lanzaron una “operación antiterrorista”. En Daguestán, los tiroteos se prolongaron hasta altas horas de la noche. Al menos cinco de los atacantes fueron abatidos. Pero ¿por qué habrían iniciado una matanza? La sospecha inmediata: vínculos con el extremismo islamista. Después de todo, no hace mucho, Daguestán era un semillero de extremismo que se había desbordado desde la vecina Chechenia. Cuando visité Makhachkala en 2010, casi todos los días había informes de militantes atacando a la policía y funcionarios locales. Durante ese viaje, un policía llamado Magomed me había dicho: “Siempre que salgo del coche de policía, siempre me pregunto si los insurgentes verán mi uniforme y me dispararán. Seis de mis colegas han sido asesinados este año. Por la noche no encontrarás policías en las calles. Todos estamos demasiado asustados.” EPA-EFE/REX/Shutterstock Oficiales del Servicio Federal de Seguridad ruso se acercan a un coche quemado tras el ataque. Los crónicos problemas económicos y sociales de la región -alta tasa de desempleo y corrupción rampante- alimentaban el extremismo. Las ideas radicales prosperan en un suelo así. En los últimos años, las fuerzas de seguridad rusas parecen estar ganando la batalla contra los insurgentes armados. Pero los ataques islamistas no han cesado. En varias ocasiones, el grupo Estado Islámico (EI) ha reivindicado ataques en Daguestán, incluido un tiroteo fuera de una iglesia en la ciudad de Kizlar en 2018. Y sin embargo, cuando el diputado ruso Abdulkhakim Gadzhiev acudió a la televisión estatal rusa para comentar sobre la matanza del domingo, tenía una explicación muy diferente para lo sucedido. El Sr. Gadzhiev sugirió que los servicios de inteligencia de Ucrania y los países de la OTAN podrían haber orquestado los ataques. No aportó pruebas para respaldar su acusación. Y cuando el sitio de noticias pro-Kremlin Komsomolskaya Pravda informó sobre los eventos en Daguestán, acusó al “Occidente colectivo” de intentar “abrir un segundo frente” contra Rusia. El escritor continuó: “Cuando se trata de disturbios en esta región, tradicionalmente son las orejas de la inteligencia británica las que sobresalen”. Culpar a Ucrania – y al Occidente. Me recuerda a la reacción oficial rusa a un tiroteo masivo en marzo. Más de 140 personas habían muerto después de que unos hombres armados asaltaran el Crocus City Concert Hall cerca de Moscú. Las autoridades rusas señalaron a Kiev y a los países occidentales, aunque el EI ya había reivindicado la responsabilidad del ataque y había publicado un video al respecto. Días más tarde, el presidente Vladimir Putin incluso insistió: “Rusia no puede ser objetivo de ataques terroristas por fundamentalistas islámicos. Somos un país que demuestra un ejemplo único de armonía interreligiosa e interétnica”. Reuters ¿Por qué las autoridades rusas parecen renuentes a reconocer y discutir la amenaza islamista? Creo que tiene que ver con la guerra en Ucrania. Desde la invasión a gran escala de Rusia a su vecino, se ha llevado al público ruso a creer que el mayor peligro que enfrentan, la mayor amenaza para su país, emana de Ucrania y Occidente. Las autoridades quieren que los rusos vean a Kiev y al “Occidente colectivo” como el enemigo público número uno. Si la gente no lo hace, podrían empezar a preguntarse por qué Rusia ha estado invirtiendo recursos en una guerra con Ucrania en lugar de centrarse en contrarrestar el extremismo islámico. Pero no todos aquí creen que Ucrania haya estado tramando ataques islamistas contra Rusia. En respuesta a los comentarios televisivos de Abdulkhakim Gadzhiev, un prominente senador ruso, Dmitry Rogozin, escribió en redes sociales: “Si culpamos a cada ataque terrorista ligado a intolerancia nacional y religiosa… de conspiración de Ucrania y la OTAN, esta neblina rosada nos llevará a problemas mayores.” El Sr. Rogozin es conocido por su retórica antioccidental. Pero incluso él parece entender que Rusia tiene poco que ganar señalando automáticamente a Kiev y naciones occidentales.