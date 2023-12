Rusia ataca Ucrania occidental y central con drones kamikaze en un ataque durante la noche.

Ucrania fue atacada por Rusia con 17 drones kamikaze Shahed en el centro y oeste, 10 de los cuales fueron derribados con éxito por la defensa aérea ucraniana, y en el este con seis misiles S-300 en las primeras horas del 5 de diciembre, según el informe del Comando de la Fuerza Aérea en Telegram.

Los misiles fueron dirigidos a la infraestructura civil en las regiones de Donetsk y Kherson.

Se emitieron alarmas aéreas en el sur, este y oeste de Ucrania en la tarde del 4 de diciembre y durante la noche del 5 de diciembre.

“El enemigo lanzó un ataque a un objeto de infraestructura en la región de Lviv utilizando tres drones”, dijo el gobernador regional de Lviv, Maksym Kozytsky.

“El incidente provocó un incendio, que fue rápidamente controlado por el personal de emergencia. Los informes indican daños menores. Afortunadamente, no hubo víctimas ni heridos reportados.”

La infraestructura crítica de Lviv permanece intacta.

Rusia lanzó ataques con drones Shahed en la ciudad de Borova en el distrito de Izium en la región de Járkov alrededor de las 9:17 PM del 4 de diciembre, reportó el gobernador regional Oleh Synehubov. Durante el ataque se alcanzó un centro comunitario, una tienda y residencias privadas. No se reportaron víctimas.

Casas resultaron dañadas por dos drones en el distrito de Chuhuiv en la región de Járkov. Un civil de 41 años sufrió una lesión por la explosión pero no requirió hospitalización.

También se reportaron explosiones en Vinnytsia.

Lee el artículo original en The New Voice of Ukraine