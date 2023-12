Rusia amenaza con ataques aéreos en el día de Navidad mientras se declara un ataque aéreo en Ucrania

El lanzamiento de cuatro aviones de combate MiG-31K rusos desencadenó una alerta de ataque aéreo en toda Ucrania el día de Navidad, advirtió la Fuerza Aérea en Telegram.

Los aviones, que despegaron desde el aeródromo de Savasleika en la región de Nizhny Novgorod Oblast, son capaces de transportar misiles Kh-47M2 Kinzhal que son increíblemente difíciles de interceptar debido a sus altas velocidades.

La alerta aérea, que duró casi dos horas, fue cancelada a las 12:40 pm hora de Kyiv.

Más temprano en el día, se reportaron explosiones en Kherson, que es regularmente bombardeada por tropas rusas.

Veintiocho de los 31 drones kamikaze rusos Shahed-136/131, lanzados desde el Cabo Chauda y Balaklava en la Crimea temporalmente ocupada, fueron derribados durante la noche por las fuerzas aéreas ucranianas sobre las regiones de Odesa, Kherson, Mykolaiv, Donetsk, Kirovohrad y Khmellnytsky.

También fueron interceptados un misil guiado ruso Kh-59 que se acercaba a la región de Zaporizhzhya y un misil antiaéreo Kh-31P lanzado desde el Mar Negro durante el ataque.

