Rusia afirma que tropas ingresan a ciudad fronteriza cerca de Járkov

Rusia ha dicho que sus fuerzas han entrado en la ciudad fronteriza del noreste de Vovchansk, cerca de la segunda ciudad más grande de Ucrania, Járkov. El ejército ucraniano dijo que había “rechazado al enemigo” de las afueras del norte de la ciudad, agregando que había “éxitos tácticos” en varias áreas. Rusia ha intensificado sus ataques en la región tras las incursiones sorpresa del viernes a través de la frontera, tomando al menos nueve pueblos en uno de los ataques terrestres más significativos desde el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Miles de civiles han huido hacia Járkov. Existe preocupación entre los comandantes ucranianos sobre lo que podría suceder si las tropas rusas llegan al alcance de la artillería de la ciudad. El ejército ucraniano ha dicho que Rusia ha desplegado “fuerzas significativas” – hasta cinco batallones – en su última ofensiva y ha reconocido que las tropas de Moscú han tenido “éxito táctico”. Pero en un comunicado vespertino, el ejército dijo que Rusia había perdido más de 100 soldados desde el inicio del día, agregando que las fuerzas ucranianas estaban restaurando posiciones antiguas. Dijo que los combates continuaban en 12 áreas y se habían extendido al asentamiento de Staritsa, al oeste de Vochansk. Más tarde, dijo que se estaban moviendo las fuerzas de reserva a la región de Járkov para reforzar sus defensas. Separadamente, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció en su discurso vespertino que un nuevo comandante había asumido el mando de las fuerzas en Járkov. No especificó cuándo el Brig Gen Mykhailo Drapatyi tomó el mando de su predecesor, Yuriy Halushkin. Vovchansk, ubicado a 74 km de Járkov, ha sido bombardeado en los últimos días y funcionarios en la región circundante dicen que Rusia está atacando ahora los asentamientos con bombas deslizantes. Aunque es una ciudad importante en la región, Vovchansk no tiene una importancia militar específica, aunque su captura sería un golpe para el ánimo ucraniano. El jefe regional de Járkov, Oleh Syniehubov, dijo que Rusia estaba intentando deliberadamente alargar la línea del frente atacando en pequeños grupos en nuevas direcciones. Dijo que las fuerzas ucranianas mantenían a raya a las tropas rusas pero advirtió que los combates podrían extenderse a nuevos asentamientos, según Reuters. En Telegram describió la situación como “bastante complicada”, con Rusia continúa avanzando. Casi 6.000 personas ya han sido evacuadas, dijo, añadiendo que 30 asentamientos han sido alcanzados por bombardeos de mortero o artillería. Alrededor de 200-300 personas permanecen en Vovchansk. Aunque se piensa que es improbable que esta incursión cruzando la frontera rusa resulte en la captura de Járkov, su enfoque gradual en esta nueva línea del frente noreste solo aumenta la ansiedad para aquellos que viven allí. Los residentes que huyen de los pueblos y aldeas cercanos a los combates llegan en cientos a un punto de ayuda en la ciudad de Járkov. Se les está dando comida y se están registrando para obtener refugio después de abandonar sus hogares. Veniamin, un residente de 87 años de Vovchansk le dijo a la BBC que había dejado la ciudad sitiada en bicicleta el domingo – pedaleando 15 km hacia la seguridad. Dijo que además de los bombardeos intensos se escuchaban disparos de ametralladora de ambos lados. “Tuve que correr porque era imposible estar allí”, dijo, agregando que la ciudad había sido cortada del suministro de electricidad y agua. Liuda, otra residente de Vovchansk, huyó de la ciudad con su familia, que vivía en un pueblo cercano. “Escapamos cuando escuchamos las ametralladoras, el fuego se acercaba”, dijo. Liuda se había quedado en Vovchansk cuando los rusos invadieron por primera vez a principios de 2022. “Sobrevivimos y nos acostumbramos”, dijo. La vida mejoró cuando las fuerzas ucranianas regresaron más tarde ese año, pero dijo que esta nueva ofensiva rusa era “muy aterradora”. Nadia, su esposo y madre habían huido del pueblo de Liptsy, cerca de donde las fuerzas rusas también habían hecho otra incursión a través de la frontera. Empacaron sus pertenencias, incluidos dos perros, en un viejo automóvil Lada oxidado y realizaron el viaje a Járkov. Su esposo había querido quedarse “porque perderíamos todo” si se fueran. Sin embargo, dijo que la administración local les dijo que se fueran o correr el riesgo de quedar atrapados. Nadia dijo: “Vivimos bajo ocupación en 2022, no quiero estar bajo ocupación nuevamente”. Kostyantyn Tymchenko, quien también ha dejado Vovchansk, dijo que estaba impactado por lo cerca que estaba el combate. “Por un lado [Rusia], por el otro – los nuestros”, dijo. “Los tanques se acercan constantemente, disparan y luego se van. Pensé que estaría bien. Estaba sorprendido. Desearía haberlo sabido de antemano”. Lejos de Járkov, dos personas murieron por bombardeos en la ciudad controlada por Rusia de Donetsk en el este de Ucrania, afirmó el alcalde instalado por Moscú. Y al menos tres personas murieron por un ataque en una zona industrial en Krasnodon, conocida como Sorokyne en ucraniano, una parte de Ucrania oriental controlada por Rusia, dijo el gobernador local respaldado por Moscú. Separadamente, una fuente de seguridad ucraniana dijo que las fuerzas ucranianas habían atacado una terminal de petróleo y una subestación eléctrica en el oeste de Rusia. Rusia también dijo que había derribado 31 drones ucranianos en varias regiones de Crimea anexada. En una actualización el lunes, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo a los periodistas que parte de la ayuda militar proporcionada después de que el Congreso aprobara un nuevo paquete de varios miles de millones de dólares para Ucrania estaría en el campo de batalla “esta semana”. Añadió que Estados Unidos estaba “haciendo todo lo humanamente posible, tanto nosotros como nuestros aliados” para urgentemente llevar armas al país.