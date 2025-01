Rusia afirma haber tomado el pueblo clave del este de Ucrania, Kurakhove.

Cinco meses despues de cruzar la frontera hacia la región de Kursk en el sur de Rusia, las fuerzas ucranianas estaban haciendo un nuevo empuje el lunes para avanzar más profundamente en Rusia, incluso cuando parecen haber perdido un pueblo estratégico en el este de Ucrania. Mientras que la magnitud de la ofensiva ucraniana renovada en Kursk aún no está clara, tanto funcionarios rusos como ucranianos informaron de intensos combates la noche del domingo. Imágenes de combate geolocalizadas por analistas militares indicaron que Ucrania estaba intentando abrirse paso a través de las defensas rusas en al menos tres direcciones. Es el primer intento significativo de las tropas ucranianas de avanzar en Kursk desde la incursión original en agosto. Desde entonces, Rusia ha recuperado aproximadamente la mitad del territorio perdido. Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa ruso afirmó el lunes que sus fuerzas habían tomado el control de Kurakhove, una ciudad industrial importante pero devastada, acercándose aún más a las fuerzas ucranianas en la región meridional de Donbas después de más de dos meses de bombardeos intensos y fuertes combates. El comando militar ucraniano en el este no comentó la afirmación rusa de que Kurakhove había caído. Soldados que luchan en la zona y un funcionario militar ucraniano local dijeron, al ser contactados por teléfono, que si bien había bolsas de resistencia en las fábricas en las afueras, la ciudad estaba básicamente perdida. Solicitaron anonimato para discutir información militar sensible. En un comunicado, el Kremlin dijo que su ministro de defensa, Andrei Belousov, felicitó a los soldados rusos por capturar la ciudad el lunes. La caída de Kurakhove y pueblos circundantes podría permitir a Rusia ampliar su asalto a la ciudad de Pokrovsk, a 21 millas al norte, dijeron analistas militares. Las fuerzas rusas están tratando de rodear Pokrovsk, un punto focal de la guerra en los últimos meses, desde el sur, con la esperanza de evitar combates urbanos brutales y prolongados. Han avanzado hasta aproximadamente una milla de una carretera de suministro vital al suroeste de la ciudad, según varios grupos analíticos, incluido el Instituto para el Estudio de la Guerra, un grupo de investigación con sede en Washington. A pesar de que ambos lados están golpeados y agotados después de casi tres años de guerra, los combates a lo largo del frente solo se han intensificado. Las ofensivas enfrentadas, con los ucranianos en ataque, aunque modestamente, en Kursk y los rusos continuando lanzando asaltos precipitados en el este de Ucrania, subrayan cómo tanto el Kremlin como Kiev buscan demostrar fuerza mientras el presidente electo Donald J. Trump se prepara para asumir el cargo, dijeron los analistas. El Sr. Trump ha prometido poner fin rápidamente a la guerra sin decir cómo. El presidente Volodymyr Zelensky, en una conversación de tres horas con el podcaster Lex Fridman, expresó confianza en que el Sr. Trump podría cumplir esa promesa. “Creo que el presidente Trump no solo tiene voluntad, tiene todas estas posibilidades, y no es solo hablar”, dijo. “Realmente cuento con él, y creo que nuestra gente realmente cuenta con él, por lo que tiene suficiente poder para presionarlo, para presionar a Putin”. La aparición con un podcaster popular en círculos de Trump, incluido Elon Musk, quien destacó la entrevista en su red social, X, parecía ser un intento de comunicarse directamente con los simpatizantes de Trump. El Sr. Zelensky también reafirmó su creencia de que no puede haber paz duradera a menos que Ucrania sea militarmente fuerte y apoyada por Estados Unidos. “Si no tenemos garantías de seguridad, Putin volverá”, dijo. Antony J. Blinken, el secretario de Estado de EE. UU., repitió esas preocupaciones mientras viajaba en Corea del Sur el lunes. “En algún momento habrá un alto el fuego. No va a ser en la mente de Putin ‘juego terminado'”, dijo el Sr. Blinken a los reporteros. “Sus ambiciones imperiales permanecen, y lo que intentará hacer es descansar, reequipar y eventualmente volver a atacar”. El Sr. Blinken también dijo que la campaña de Ucrania en Kursk jugará un papel crucial en cualquier negociación de paz. “Las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kursk son muy importantes”, dijo, “porque, por supuesto, esto es algo que será relevante para cualquier negociación que pueda tener lugar en el próximo año”. Corea del Norte ha enviado más de 11.000 soldados para luchar junto a los rusos en Kursk, dijeron funcionarios ucranianos y estadounidenses, y el Sr. Blinken dijo que la asociación entre los dos países continúa creciendo. Reiteró afirmaciones anteriores de que Moscú estaba preparado para suministrar a Corea del Norte tecnologías avanzadas espaciales y satelitales a cambio de armas y equipo para ayudar en sus esfuerzos de guerra en Ucrania. A pesar de la introducción de tropas norcoreanas en la batalla por Kursk, Ucrania ha logrado mantener más de 150 millas cuadradas de tierra dentro de Rusia, un poco menos de la mitad de la cantidad de territorio que inicialmente había capturado. Sin embargo, la cantidad de territorio que Ucrania mantiene dentro de Rusia es menos importante que el mensaje que envía la campaña al mundo, dijeron analistas militares. “Kursk es un cambio estratégico en las narrativas de la guerra”, dijo Taras Chmut, ex oficial militar y jefe de Come Back Alive, una organización benéfica que apoya a las fuerzas armadas ucranianas. “Se trata del hecho de que Rusia puede perder territorios, sus propios territorios. Se trata del hecho de que Ucrania puede implementar algunas acciones inesperadas y enfoques asimétricos no convencionales”. Sin embargo, la ofensiva renovada de Ucrania en Kursk llega en un momento en el que lucha por estabilizar las líneas defensivas. La pérdida de Kurakhove, que cubre solo aproximadamente tres millas cuadradas de terreno, subrayó los problemas con la forma en que Ucrania está gestionando y desplegando sus fuerzas, dijeron analistas y soldados ucranianos en entrevistas en el último año. Bajo presión para abordar esas preocupaciones, el ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, ordenó una revisión exhaustiva del comando militar. “La victoria requiere un análisis profundo de la experiencia y una comprensión honesta de los errores”, dijo en un comunicado el jueves. Los problemas van más allá de simplemente la falta de personal, han dicho analistas y soldados ucranianos en entrevistas en el último año. “Cuando brigadas diezmadas pierden posiciones, no siempre se debe a un reclutamiento insuficiente”, escribió el grupo analítico ucraniano Frontelligence en un informe publicado el viernes. “Decisiones organizativas deficientes, como canalizar nuevos reclutas hacia unidades nuevas en lugar de reforzar brigadas veteranas agotadas, a menudo son las culpables”. El informe añadió: “La ventana de oportunidad para abordar estos problemas identificados se está cerrando rápidamente, y la inacción no es una opción”. Un informe crítico del periodista ucraniano Yuriy Butusov sobre la recién creada 155a Brigada Anne of Kyiv, que fue entrenada en Francia y equipada con armas occidentales, planteó preocupaciones sobre problemas en las fuerzas armadas de Ucrania y ayudó a avivar los llamados a cambios urgentes. La Oficina Estatal de Investigación abrió un caso penal en diciembre respecto a la gestión de la brigada, que ha experimentado altos niveles de deserción y problemas relacionados con el personal y la gestión. Rusia también enfrenta desafíos empinados aunque permanezcan ocultos a la vista pública, dijeron analistas militares. El Kremlin mantiene un estricto control sobre la información y se castiga la disidencia, pero aún no ha logrado un avance operativamente significativo a pesar de su superioridad tanto en personal como en armas. A lo largo de 2024, Rusia capturó 4.168 kilómetros cuadrados, o alrededor de 1.600 millas cuadradas, de territorio, la Institute for the Study of War informó. A pesar de que las fuerzas rusas han estado avanzando recientemente tan rápido como en cualquier momento desde los primeros meses de la guerra, el grupo de investigación dijo que aún tomaría más de dos años a su ritmo actual de avance para que los rusos se apoderaran del resto de la región de Donetsk en el este de Ucrania que aún está bajo control ucraniano. Liubov Sholudko contribuyó a esta noticia.