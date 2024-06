Rupert Murdoch se casa por quinta vez en una ceremonia en su viñedo en California.

Rupert Murdoch, 93, se casó por quinta vez, confirmó su corporación, News Corp, el domingo.

Murdoch, el magnate de los medios de comunicación que recientemente renunció como presidente de Fox News y News Corp, se casó con Elena Zhukova, una bióloga molecular rusa retirada de 67 años, el sábado en una ceremonia en su finca vinícola en Bel Air, California. Fotografías de la pareja recién casada fueron publicadas por News Corp. La pareja anunció su compromiso en marzo.

Zhukova estudió en la Universidad de California, Los Ángeles, según un informe del New York Times en marzo. En su carrera como bióloga molecular, se enfocó en la diabetes. Zhukova también es la ex esposa de Alexander Zhukov, un inversionista energético multimillonario y político ruso. Su hija, Dasha, estuvo previamente casada con el multimillonario ruso Roman Abramovich, quien solía ser dueño del club de fútbol de la Premier League Chelsea. Abramovich fue un objetivo temprano de las sanciones occidentales después de que el Kremlin invadiera Ucrania por primera vez en 2022.

Después de que Murdoch renunciara como líder tanto de la empresa matriz de Fox News como de sus holdings mediáticos de News Corp, su hijo, Lachlan, tomó su lugar en un imperio mediático que abarca continentes y que ayudó a dar forma a la política estadounidense moderna.

Murdoch, cuya fortuna se estima en $9.77 mil millones, según el Bloomberg Billionaires Index, ha estado casado cuatro veces antes. Más recientemente, estuvo comprometido con la higienista dental jubilada Ann Lesley Smith, a quien nunca se casó. Anteriormente estuvo casado con la modelo Jerry Hall, de quien se divorció en el verano de 2022.

Sus primeras tres esposas incluyen a Patricia Booker, Anna Murdoch Mann y Wendi Murdoch.

En 1952, Murdoch heredó un periódico en su Australia natal de su padre. A lo largo de las décadas, construyó una empresa de noticias y entretenimiento que se hizo prominente en Estados Unidos y Gran Bretaña, incluyendo la propiedad de periódicos tan notables como The Times de Londres y The Wall Street Journal.

Fox News Channel, la red de noticias las 24 horas fundada en 1996, ha influido profundamente en la televisión, convirtiéndose en una fuente de noticias popular entre muchas audiencias y políticos conservadores de Estados Unidos.