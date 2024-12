Rupert Murdoch pierde la oferta en la batalla de la vida real de ‘Succession’ con sus hijos.

El caso se inició después de que el Sr. Murdoch decidiera cambiar el fideicomiso debido a “una falta de consenso” entre los niños, informó The Times. Se cree que Lachan es más conservador que sus hermanos y preservaría el legado de sus marcas mediáticas. Desde la década de 1960, el Sr. Murdoch construyó un gigante mediático global con importante influencia política y pública. Sus dos compañías son News Corporation, que posee periódicos como The Times y The Sun en el Reino Unido y The Wall Street Journal en los Estados Unidos, y Fox, que transmite Fox News. Mr. Murdoch había estado preparando a sus dos hijos para seguir sus pasos, comenzando cuando eran adolescentes, según el periodista Andrew Neil en el documental de la BBC de 2020 The Rise of the Murdoch Dynasty. “La familia siempre ha sido muy importante para Rupert Murdoch, especialmente desde el punto de vista de formar una dinastía”, dijo el exeditor del Sunday Times. En 1999, se suponía que el Murdoch Family Trust, que posee las compañías de medios, resolvería en gran medida los planes de sucesión. Esto llevó a que Mr. Murdoch diera a sus hijos mayores varios empleos dentro de sus compañías. El fideicomiso otorga a la familia ocho votos, que pueden utilizarse para opinar en el consejo de News Corp y Fox News. Actualmente, Mr. Murdoch controla cuatro de esos votos, con sus hijos mayores a cargo de uno cada uno. El acuerdo del fideicomiso decía que una vez que Mr. Murdoch muriera, sus votos serían transferidos por igual a sus cuatro hijos mayores. Sin embargo, se dijo que diferencias en opiniones y puntos de vista políticos llevaron a una ruptura familiar. La batalla por cambios en el fideicomiso no fue sobre dinero, sino sobre poder y control sobre el futuro del imperio Murdoch. La decisión del comisionado no es definitiva, informa The Times. La presentación ante el tribunal actúa como una resolución recomendada, pero un juez de distrito aún tendrá que pronunciarse y podría optar por decidir de manera diferente. Información adicional proporcionada por Michelle Fleury y Charlotte Edwards.