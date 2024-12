Rupert Murdoch pierde intento de reformar fideicomiso familiar en disputa legal amarga.

Desbloquea la Edición del Editor de forma gratuita

El intento de Rupert Murdoch de enmendar su propio fideicomiso familiar para dejar a su hijo mayor Lachlan a cargo del imperio mediático familiar ha sido bloqueado por un tribunal de Nevada.

En una decisión sellada publicada el fin de semana, un comisionado de la corte de Nevada encontró que Rupert y Lachlan Murdoch actuaron de “mala fe” al intentar cambiar el fideicomiso para dejar a Lachlan a cargo en lugar de a sus hermanos, según una persona familiarizada con el asunto. La medida hubiera cimentado el legado de Rupert en impulsar una agenda de derecha en sus negocios mediáticos como Fox News.

La decisión es una “victoria contundente” para los tres hijos menores de Murdoch: James, Elisabeth y Prudence, quienes estaban en riesgo de perder el control del negocio multimillonario después de la muerte de su padre, dijo una persona cercana a la decisión.

Los tres dijeron en un comunicado que recibieron con beneplácito la decisión “y esperan poder superar esta litigación para concentrarse en fortalecer y reconstruir las relaciones entre todos los miembros de la familia”.

Un abogado que representa a Rupert Murdoch no respondió a solicitudes de comentarios. La decisión fue reportada por primera vez por The New York Times.

Rupert Murdoch, de 93 años, quería enmendar un fideicomiso familiar irrevocable para darle a su hijo mayor el control total de sus poderes de voto y toma de decisiones después de su muerte. Lachlan Murdoch dirige Fox y News Corp, pero el control del fideicomiso está previsto que se divida entre los cuatro hijos mayores de Rupert Murdoch cuando él muera.

El fideicomiso se estableció después del divorcio de Rupert con su segunda esposa, Anna Torv, con cada uno de sus hijos otorgados un derecho de voto igual después de la muerte de su padre. Grace y Chloe, sus hijos con su tercera esposa, Wendi Deng, tienen un interés económico pero no control de voto.

El caso judicial ha hecho públicas las profundas divisiones dentro de la familia Murdoch, y plantea preguntas sobre el futuro del imperio después de la muerte del patriarca.

En lugar de asegurar la visión de Rupert Murdoch para el negocio, el caso judicial ha demostrado ser más divisivo, con las dos hermanas apoyando a su hermano James.

James ha estado mucho tiempo distanciado de la familia después de perder ante Lachlan en la batalla por el control de los activos mediáticos familiares. Elizabeth en particular ha intentado construir puentes entre los hermanos y su padre.

En juego está el futuro de un imperio de prensa que sigue influyendo en la política conservadora en el mundo de habla inglesa, abarcando medios como Fox News, The New York Post, The Wall Street Journal en los EE. UU., y The Sun y The Times en el Reino Unido.

La familia Murdoch se reunió en septiembre en una corte de Reno, Nevada, para argumentar sus casos ante el comisionado de sucesiones del condado. El caso se ha llevado a cabo en secreto, con las actuaciones en la sala y los documentos sellados al público.