Rumores y filtraciones sobre iOS 19: Todo lo que sabemos hasta ahora.

En la industria tecnológica, las filtraciones aparecen casi a diario, a veces varias en un solo día. Con tantas marcas (y tantas personas) involucradas en el desarrollo y fabricación de cada producto, algunos cabos sueltos son inevitables. Esto también es el caso de la próxima actualización de software del iPhone de Apple. Consulta a continuación lo que ya sabemos, gracias a rumores y filtraciones, sobre iOS 19.

¿Qué características se espera que tenga iOS 19?

Hay dos tipos de características que podemos esperar en iOS 19: mejoras de las existentes y nuevas funcionalidades. No está definido con certeza qué aspectos veremos con cada tipo de actualización, pero esto es lo que ya se sabe, y se especula.

Mejoras en la Inteligencia de Apple

El despliegue de la Inteligencia de Apple ha sido, por decir lo menos, menos que estelar. La suma de notificaciones, por ejemplo, una de sus principales utilidades, está siendo fuertemente criticada por su inexactitud. También hay funcionalidades anunciadas pero retrasadas, antiguas características eliminadas y problemas de estabilidad por todas partes. No sorprende que a los usuarios no les importe un comino este conjunto de herramientas.

iOS 19 llegará con una gran responsabilidad: hacer que los clientes quieran usar las funciones de IA. Al menos, hay algo que podemos garantizar: llegarán pronto más idiomas. Apple prometió soporte para chino, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, portugués, español y vietnamita en 2025. También se espera la localización en inglés de India y Singapur.

Esperamos que las restricciones geográficas para la UE y China se eliminen este año, aunque este cambio no esté necesariamente relacionado con iOS 19, aunque Apple podría optar por promocionarlo como tal.

Siri renovado

Siri ha pasado por algunos cambios importantes el año pasado, incluida la integración de ChatGPT. En 2025, la tendencia continúa: Siri debería obtener su propio LLM, actuando como una herramienta de IA sin la espina dorsal de ChatGPT.

El asistente virtual podrá reconocer el contexto en las indicaciones y ofrecer respuestas conscientes de la situación, por ejemplo. Según los rumores, los cambios se esperan que comiencen a llegar en iOS 18.4, con iOS 19 afianzando la nueva posición de Siri.

Nuevos emojis

Apple se saltó la actualización de 2024 al estándar de Emoji, y hasta ahora las versiones de iOS 18 no han recibido los nuevos íconos. La empresa podría decidir implementarlos junto con las adiciones de 2025 en iOS 19.

Funciones de Salud más avanzadas (y características de reloj)

Los relojes de Apple han estado evolucionando constantemente desde su creación, con los modelos Ultra mostrando que la empresa quiere competir seriamente. Otras características relacionadas con la salud, como el modo de audífonos del AirPods Pro 2, confirman esto. No me sorprendería que el fabricante traiga aún más características de monitoreo de la salud en iOS 19.

RCS sin problemas

Después de años siendo tentado por los fabricantes de Android (y por Google mismo), Apple finalmente trajo el soporte de mensajería RCS a iOS 18. Sin embargo, no ha sido un viaje fácil: los problemas van desde una escasa adopción por parte de los operadores hasta graves fallos de seguridad.

Aún hay mucho potencial para RCS, sin embargo, y enormes oportunidades de negocio. Se espera que iOS 19 traiga mejoras al sistema de mensajería, parcheando vulnerabilidades y cerrando la brecha de compatibilidad.

Funcionalidades de idioma

Teclados multilingües más inteligentes, mejor localización y traducciones que tengan en cuenta el contexto cultural. Se rumorea que todas estas características estarán incluidas en un “súper paquete de funciones de idioma” en iOS 19.

Funciones que iOS 19 no recibirá

Sin embargo, hay algunas características que no verán la luz del día en iOS 19, si es que lo hacen alguna vez. Pueden estar relacionadas con funcionalidades que Apple no implementará a menos que se vea obligada, o simplemente con cosas que no están listas todavía.

Tiendas de aplicaciones de terceros y métodos de pago

La estrategia de Apple ha sido enfrentar demandas en todas partes, repitiendo el mismo argumento manido de cómo su jardín amurallado protege a los clientes. Es muy poco probable que la empresa se abra a otras tiendas de aplicaciones y métodos de pago en países en los que no esté legalmente obligada a hacerlo.

Mejores controles de sonido

Por razones profesionales, siempre llevo un teléfono Android y un iPhone. Si, por ejemplo, me voy a dormir esperando una llamada importante, dejo el tono de llamada encendido y desactivo las alertas. Lo hago en mi teléfono Android, sin embargo.

El soporte para controles de audio separados (llamadas, medios, tonos de llamada y notificaciones) no ha estado disponible en iOS hasta ahora. No hay nada que nos haga creer que esto cambiará en un futuro cercano.

Dispositivos compatibles con iOS 19, según filtraciones

La familia iPhone 11 tiene garantizado recibir iOS 19

Los rumores han sido un poco contradictorios en este aspecto. Algunos rumores indican que solo los modelos iPhone 11 y más nuevos recibirán iOS 19. Otros, sin embargo, dicen que el XR, XS y XS Max también podrían ser compatibles.

Puede haber una razón para las múltiples versiones. Mark Gurman de Bloomberg, posiblemente el analista de Apple más renombrado, dice que la empresa no ha definido el conjunto completo de características de iOS 19.

Aunque algunas funcionalidades, como la Inteligencia de Apple, están restringidas a hardware más nuevo, algunos modelos de iPhone también podrían quedar completamente descartados. Si la empresa considera que no están preparados para ejecutar la versión más reciente, podrían quedarse en iOS 18. Por ahora, la lista es la siguiente:

iPhone: XR, XS y XS Max, y posteriores

iPhone SE: segunda generación (2020) y posterior

Esto incluye el aún no anunciado iPhone SE 4 (o iPhone 16E), que se espera lanzar en abril. La familia iPhone 17, a su vez, debería presentarse junto con iOS 19 y ejecutar esta versión desde el primer día.

Aunque no se puede determinar una fecha de lanzamiento precisa para iOS 19 en este momento, hay algunas indicaciones vagas. En los últimos años, las nuevas versiones de iOS se han anunciado a principios de junio, con un lanzamiento de la Beta para Desarrolladores el mismo día. El ciclo de pruebas, incluidas las Betas Públicas y las Candidatas a Lanzamiento, tiene lugar en las semanas siguientes. La versión final de iOS estará disponible para todos a mediados o finales de septiembre, el mismo día que se lanzan los iPhones.

Es probable que iOS 19 se anuncie en la semana del 9 al 15 de junio de este año. La versión final debería llegar entre el 19 y el 26 de septiembre.

iOS 19: Versiones tempranas y programa Beta

Como se mencionó anteriormente, la etapa de pruebas implica múltiples versiones tempranas. Estas son versiones previas al lanzamiento, a menudo con funcionalidades faltantes, llenas de errores y con mucha inestabilidad. El orden es el siguiente:

Beta para Desarrolladores (menos estable).

Beta Pública (sin pulir, pero utilizable).

Versión Candidata a Lanzamiento (casi lista, se convierte en la versión final si no aparecen problemas graves).

Lanzamiento público (versión final).

Las versiones Beta y la Versión Candidata a Lanzamiento a menudo pasan por diversas iteraciones. Se numeran secuencialmente, como Beta para Desarrolladores 1/2/3, Beta Pública 1/2/3 o Versión Candidata a Lanzamiento 1/2/3.

En años anteriores, solo los desarrolladores registrados, que pagaban una tarifa anual de $100, podían instalar las Betas para Desarrolladores. Más recientemente, estas versiones se hicieron disponibles para cualquier persona con una cuenta de Desarrollador de Apple, que se crea en cinco minutos. Simplemente ve al sitio web de Desarrolladores de Apple, regístrate con tu cuenta normal de Apple, y listo.

Las nuevas versiones de software suelen ser algo emocionante. Traen nuevas características, nuevos visuales y una mejor experiencia de usuario. Hasta que Apple anuncie oficialmente iOS 19, sin embargo, todo lo que podemos hacer es seguir de cerca los rumores y filtraciones.