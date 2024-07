Rumores del iPhone 16: ¿Qué esperar de la alineación de iPhone de 2024?

“

Apple introducirá el iPhone más grande hasta la fecha en septiembre, si los rumores del iPhone 16 resultan ser correctos. Y ha habido muchas filtraciones sobre los cuatro teléfonos de la serie iPhone 16, hasta el punto en que ya sabemos la mayoría de lo que vendrá en la alineación de 2024.

Esto es lo que se espera: pantallas más grandes, mejores cámaras, botones adicionales y más.

Rumores y filtraciones del iPhone 16

El lanzamiento de la serie iPhone 16 está a menos de dos meses de distancia, y por más que Apple intenta mantener las especificaciones en secreto, no ha tenido mucho éxito. Eso es una buena noticia para cualquier persona que esté buscando un nuevo teléfono. Saber lo que viene este otoño les permite a las personas decidir ahora si esperar o seguir adelante y obtener un modelo que ya está en el mercado.

Si los rumores resultan ser correctos, la serie iPhone 16 se verá muy parecida a esto.

Foto: Sonny Dickson/Cult of Mac

El gran cambio será en el iPhone 16 Pro Max de 6.9 pulgadas, frente a las 6.7 pulgadas de la versión actual. Y se supone que la versión Pro pasará de 6.1 pulgadas a 6.3 pulgadas. Se espera que los dispositivos sean más grandes, pero con bordes de pantalla más delgados.

Muchas personas quieren el iPhone más grande que puedan obtener para ver videos, jugar, etc. Y se dice que el próximo Pro Max tendrá la pantalla de iPhone más grande que Apple tiene para ofrecer … al menos hasta que llegue el iPhone Fold en 2026.

Los rumores indican que los otros dos modelos próximos de 2024 mantendrán los mismos tamaños de pantalla que la serie iPhone 15. Eso significaría una versión Plus de 6.7 pulgadas y un modelo básico de 6.1 pulgadas.

Cámaras del iPhone 16

Las cámaras del iPhone son componentes críticos para muchos usuarios. El otoño pasado, el iPhone 15 Pro Max se convirtió en el primero con una cámara tetraprismática de 5x. Y los rumores dicen que ambos modelos iPhone 16 Pro obtendrán esta función premium este año. Mientras que los modelos más asequibles Plus y estándar no obtendrán una actualización de cámara, las filtraciones muestran que las cámaras han sido dispuestas verticalmente, no desplazadas como en las versiones de 2023.

Botón de acción

Varios rumores indican que el número de botones en los iPhones de este año crecerá. Se dice que el botón de Acción que debutó en los dos modelos Pro de 2023 se expandirá a los cuatro próximos, reemplazando el interruptor de Silencio. Y se dice que un nuevo botón capacitivo de Captura en el borde derecho de cada modelo facilitará la toma de fotos y videos.

En cuanto a los colores, se rumorea que los modelos iPhone 16 Pro podrían venir en un nuevo titanio rosa, así como en titanio natural, titanio negro y titanio blanco. Los dos modelos más básicos podrían llegar en negro, verde, rosa, azul y blanco, pero no en amarillo.

Procesador del iPhone 16

Esperamos que todos los modelos de iPhone 16 utilicen procesadores A18 fabricados con el proceso N3E de TSMC, una versión más rentable y de mayor rendimiento de su tecnología de 3nm. Es posible que las versiones Pro y Pro Max cuenten con una versión mejorada del chip. Los cuatro probablemente vendrán con 8GB de RAM. Y deberían continuar con las opciones de almacenamiento actuales, desde 128GB hasta 1TB, según el modelo.

Las actualizaciones de procesador y RAM claramente se tratan de asegurar un rendimiento óptimo al ejecutar Apple Intelligence, las próximas características (en su mayoría) de inteligencia artificial en el dispositivo de la compañía.

Batería del iPhone 16

Además, los últimos rumores del iPhone 16 apuntan a que los modelos de 2024 se beneficiarán de una carga más rápida y mejores baterías. Y un nuevo diseño de batería podría significar una mayor facilidad de reparación. Se dice que la nueva batería vendrá revestida en un encuadre de metal. Y que estará sujeta en su lugar con un pegamento especial que se despega cuando se aplica una pequeña corriente. Las baterías inevitablemente se degradan, y el nuevo diseño debería hacer que la batería del iPhone 16 sea más fácil de reemplazar.

Estamos a menos de 2 meses de distancia

Apple tradicionalmente presenta nuevos iPhones insignia en septiembre de cada año. En este punto, no hay razón para sospechar que 2024 será diferente. Y eso significa que el lanzamiento de la serie iPhone 16 podría ocurrir dentro de seis a ocho semanas. Debido a que muy pocos teléfonos iOS actuales pueden manejar Apple Intelligence, los analistas predicen una demanda inusualmente fuerte para los nuevos modelos.

Hasta ahora, ningún rumor del iPhone 16 ha revelado aumentos de precios para los modelos próximos. Si los precios se mantienen estables, el iPhone 16 Pro Max comenzará en $1,199, el iPhone 16 Pro en $999, el Plus en $899 y el modelo estándar de iPhone 16 en $799.

“