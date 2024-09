Rumores de último minuto sobre el evento de Apple, atractivo Apple Watch SE de plástico y nuevo Mac mini.

Benjamin y Chance se emocionan por el próximo evento de septiembre de Apple llamado ‘Glowtime’, discutiendo algunos rumores y filtraciones de último minuto sobre los productos en camino. Conversan sobre el mercado del rumorado Apple Watch SE de cuerpo de plástico, las últimas novedades sobre el rediseño del Mac mini M4, y la app iOS 18 Sports recibe una función que debería haber tenido desde el principio.

Y en Happy Hour Plus, Benjamin revisa el uso de Vision Pro de Chance y se opone a la narrativa de que de alguna manera “AI” ha reemplazado a “AR”.

Anfitriones

Chance Miller

Benjamin Mayo

