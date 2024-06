Rumbo a Noruega, Con Tres Asistentes de Viaje de Inteligencia Artificial

La tarea era clara: probar qué tan bien la inteligencia artificial podría planificar un viaje a Noruega, un lugar en el que nunca había estado. Así que no hice ninguna de mis habituales investigaciones en línea y en su lugar pedí a tres planificadores de IA que crearan un itinerario de cuatro días. Ninguno de ellos, lamentablemente, mencionó las saunas o el salmón.

Dos asistentes, sin embargo, estaban ansiosos por conocer más sobre mí para personalizar sus recomendaciones iniciales genéricas, las cuales habían generado en cuestión de segundos. Vacay, una herramienta personalizada de planificación de viajes, me presentó una lista de preguntas, mientras que Mindtrip, un nuevo asistente de viajes de IA, me invitó a hacer un cuestionario. (ChatGPT, el tercer asistente, no preguntó nada.)

Las preguntas de Vacay y Mindtrip eran similares: ¿Viajas solo? ¿Cuál es tu presupuesto? ¿Prefieres hoteles o Airbnbs? ¿Prefieres explorar la naturaleza o tener una experiencia cultural?

Finalmente, mis sesiones de chat produjeron itinerarios que parecían bien redondeados, comenzando con un día en Oslo y pasando a la región de los fiordos. Eventualmente, aseguré un viaje que combinaría la información de los asistentes y que iría más allá de una lista predecible de lugares.

En esta ocasión, mis planificadores virtuales eran mucho más sofisticados que la simple interfaz de ChatGPT que utilicé el año pasado en un viaje a Milán. Aunque ofrecía sugerencias más detalladas para Noruega, terminé desechando a ChatGPT en la etapa de planificación del viaje después de que se estrellara repetidamente.

El servicio premium de Vacay, que comienza en $9.99 al mes, incluía sugerencias detalladas y enlaces de reserva, mientras que Mindtrip, que actualmente es gratuito, proporcionaba fotos, reseñas de Google y mapas. Durante el viaje en sí, ambos ofrecían información instantánea por mensaje de texto y siempre preguntaban si se necesitaban detalles más específicos. Lamentablemente, solo ChatGPT ofrecía una aplicación telefónica, cuya información encontré desactualizada (la versión premium de $20 al mes es más actual).

No estoy solo cuando se trata de recurrir a la IA para obtener ayuda: alrededor del 70 por ciento de los estadounidenses están utilizando o planean utilizar la IA para la planificación de viajes, según una encuesta reciente realizada por Harris Poll en nombre de la aplicación de finanzas personales Moneylion, mientras que el 71 por ciento dijo que usar la IA probablemente sería más fácil que planificar viajes por su cuenta.

Decidí descubrirlo por mí mismo en Noruega.

Un día vertiginoso en Oslo

Después de aterrizar en el Aeropuerto de Oslo, los tres asistentes me dirigieron hacia el Tren Expreso del Aeropuerto Flytoget, que me llevó a la ciudad en 20 minutos. Estaba encantado de encontrar mi hotel junto a la estación central de tren.

Elegir alojamiento no había sido fácil. Buscaba un hotel boutique de gama media, y los asistentes de IA generaron muchas opciones con poco solapamiento. Me decidí por el Hotel Amerikalinjen, la recomendación de Vacay, que describía como “un vibrante y único hotel boutique en el corazón de Oslo”. Su ubicación era el principal atractivo, pero en general el hotel superó mis expectativas, mezclando confort y estilo con el encanto del siglo XX de su edificio, que alguna vez albergó la sede de la compañía naviera Norwegian America Line.

Para el itinerario de un día en Oslo, los asistentes estaban de acuerdo, incluyendo las principales atracciones de la ciudad, como el Parque de Esculturas Vigeland, el Palacio Real, el Centro Nobel de la Paz, la Fortaleza de Akershus y el Museo Munch. Compartí mi ubicación y les pedí a cada asistente que reestructurara los itinerarios para que comenzaran desde mi hotel. Pero cuando sucumbí a mis propios instintos de investigación y consulté Google Maps, vi que el orden que sugerían no tenía sentido, así que tracé mi propio camino.

Para la hora del almuerzo, los asistentes recomendaron restaurantes de alta gama en el bullicioso barrio costero de Aker Brygge. Pero yo quería algo rápido en un ambiente más relajado, así que ignoré a la IA y caminé hasta el final del paseo marítimo, donde encontré el Salmon, un acogedor establecimiento donde empecé con sashimi de salmón que se derretía en la boca y terminé con un filete perfectamente a la parrilla. ¿Cómo es que mis asistentes no habían mencionado este lugar?

Lo siguiente en mi lista era el Centro Nobel de la Paz, la Casa de la Ópera y el Museo Munch. Los asistentes no habían recomendado reservar entradas con antelación, pero afortunadamente yo lo había hecho, aprendiendo, en el proceso, que el Centro de la Paz estaba cerrado, un detalle crucial que la IA no transmitió.

Hacía frío para mediados de junio, y mientras caminaba por el paseo del puerto hacia el Museo Munch, vi pequeñas saunas flotantes, que mis asistentes no habían incluido. Volví a la aplicación telefónica de ChatGPT en busca de recomendaciones. Aunque estaba ansioso por probar una sauna flotante, donde la gente se calentaba y luego se sumergía directamente en las frías aguas del fiordo de Oslo, seguí la sugerencia de ChatGPT y reservé la sauna Salt, a donde fui después de pasar unas horas en el Museo Munch, con sus extensas obras del artista noruego y sus amplias vistas del puerto de Oslo.

En el complejo cultural Salt, una gran estructura piramidal sobre el agua, me alegré de que se requerían trajes de baño. En Escandinavia, las saunas suelen tomarse desnudas, y antes había preguntado a ChatGPT por la etiqueta en Salt, pero no me dio una respuesta definitiva. Después de sudar con alrededor de 30 extraños en la sauna principal de Salt, me sumergí en una bañera de agua fría y luego probé las opciones de saunas más pequeñas, que eran más calientes y tranquilas. Fue el final perfecto para un día largo.

Cascadas, valles exuberantes, aguas rugientes

Cada uno de mis asistentes tenía ideas diferentes sobre cómo llegar a la región de los fiordos. ChatGPT sugirió tomar un viaje en tren de siete horas y luego embarcarse inmediatamente en un crucero de dos horas por el fiordo, lo cual sonaba agotador. Mindtrip sugirió tomar un corto vuelo a Bergen, conocido como el “portal a los fiordos”, y partir en un crucero al día siguiente, lo cual era quizás más eficiente, pero también significaba perder uno de los paseos en tren más escénicos del mundo. Vacay también recomendaba un viaje en tren.

Después de conversar con los asistentes, decidí por un viaje en tren más corto (seis horas) que me llevaría a Naeroyfjord, un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO con valles exuberantes y cascadas ensordecedoras. Pero para averiguar la logística del transporte y el alojamiento, necesité horarios de tren en tiempo real, que encontré por mi cuenta, y información sobre la disponibilidad de hoteles que ninguno de los asistentes tenía.

En este punto, estaba desesperado por una guía humana para navegar por los costosos y limitados alojamientos de la región. Aquí es donde las fotos y reseñas en Mindtrip fueron útiles, ayudándome a entender que estaría pagando precios premium por el entorno espectacular de un hotel mediocre.

El viaje en tren de Oslo a Myrdal fue impresionante: colinas onduladas, pueblos de montaña, fiordos, cascadas. Pero nada me preparó para el majestuoso viaje en tren de una hora desde Flam. Vacay lo describió como una “maravilla de ingeniería” con un descenso increíblemente empinado mientras pasa por pintorescos pueblos, montañas dramáticas, ríos turbulentos y cascadas estruendosas, completo con una actuación de baile que presentaba a un espíritu mitológico conocido como huldra.

A la mañana siguiente abordé un crucero por Naeroyfjord, recomendado por Vacay, en un barco eléctrico de 400 personas. Me sorprendió la serenidad del fiordo. Más tarde supe por un guía turístico que tuve suerte de visitar cuando no había grandes cruceros. Era difícil imaginar un transatlántico maniobrando a través del fiordo estrecho y sinuoso, pero cuando le pregunté a ChatGPT, me dijo que 150 a 220 cruceros se abrían paso por el fiordo cada año, un detalle que sentí que los asistentes de viajes deberían advertir a los viajeros.

El crucero terminó en el pueblo de Gudvangen, donde la lluvia me hizo cancelar una caminata hasta una cascada y en lugar de eso probé mi habilidad lanzando hachas en la Aldea Vikinga Njardarheim. Los asistentes me habían dicho que había autobuses que salían de la ciudad cada cuatro horas, un marco de tiempo que había funcionado con mi plan original de caminata, pero ahora estaba atrapado. Afortunadamente, tomé nota de las advertencias de la IA de comprobar toda la información y encontré un autobús de enlace alternativo.

En mi camino a Bergen, decidí hacer una parada en el pueblo de Voss, famoso por deportes extremos como el paracaidismo y la espectacular naturaleza. Todos los hoteles sugeridos por la IA estaban reservados, pero una búsqueda en Google me llevó al hotel Elva junto al lago, que tenía deliciosa comida de la granja a la mesa. Sospecho que no apareció en la lista corta de la IA porque era nuevo.

Terminé mi viaje en Bergen, que, a pesar de ser la segunda ciudad más grande de Noruega, mantiene un encanto de pueblo pequeño con sus coloridas casas de madera y calles empedradas. Con solo medio día para explorar, seguí el itinerario corto de Mindtrip, comenzando con un almuerzo abundante de pescado con papas fritas en el bullicioso mercado de pescado del paseo marítimo y terminando con un paseo en funicular hasta el monte Floyen para disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad y los fiordos. La sugerencia de cena de la IA en el Colonialen fue perfecta: ambiente acogedor, jazz en vivo y platos de origen local.

Conclusiones

Ninguno de los programas de IA fue perfecto, pero se complementaron entre sí, permitiéndome simplificar mis decisiones de viaje.

En general, Mindtrip — con su interfaz pulida y dinámica que me permitió verificar detalles con mapas, enlaces y reseñas — fue mi favorito. Aunque ofrecía algunas buenas recomendaciones, Mindtrip necesitaba más estímulos que Vacay, que ofrecía una mayor variedad de sugerencias en más detalle. Desafortunadamente, Vacay no guarda el historial de chat, lo cual descubrí a mitad de mi planificación después de cerrar la pestaña del sitio web en mi navegador.

La mayor desventaja fue la falta de aplicaciones telefónicas para Mindtrip y Vacay, lo que me llevó a depender del asistente de IA básico de ChatGPT cuando necesitaba orientación en el momento. Mindtrip, desde entonces, está planeando lanzar una aplicación en septiembre.

Aún así, hubo momentos en los que anhelaba desesperadamente el toque humano. Antes de embarcarme en un viaje, siempre contacto a amigos y colegas para obtener recomendaciones. Esta vez, como parte del experimento de IA, me abstuve de comunicarme con un amigo noruego hasta después de mi viaje, solo para descubrir que ambos habíamos estado en Oslo al mismo tiempo.

Ese es un elemento del viaje que dudo que la IA pueda dominar alguna vez: la serendipia.

