Rumanía abre caso penal contra político ultranacionalista.

Los fiscales en Rumanía han abierto un caso penal contra Calin Georgescu, un político ultranacionalista que en noviembre ganó la primera vuelta de unas elecciones presidenciales solo para que su victoria fuera anulada cuando el Tribunal Constitucional ordenó repetir el voto. El inicio de los procedimientos penales contra el Sr. Georgescu, un feroz crítico de la OTAN y la Unión Europea, fue anunciado por los fiscales el miércoles. El movimiento llegó solo dos semanas después de que el Vicepresidente JD Vance citara a Rumanía en un discurso en una conferencia de seguridad en Múnich como un ejemplo de lo que él dijo era el “retiro” de Europa del libre discurso y la democracia. El Tribunal Constitucional de Rumanía canceló las elecciones el año pasado solo dos días antes de una segunda vuelta en diciembre que se pensaba que Mr. Georgescu estaba bien posicionado para ganar. Dijo que quería “garantizar la corrección y legalidad del proceso electoral”. La intervención del tribunal llegó después de que el servicio de seguridad de Rumanía publicara informes de inteligencia desclasificados que apuntaban a una posible interferencia rusa en la campaña electoral pero no proporcionaban pruebas sólidas de eso. Sr. Georgescu sorprendió al establishment político de Rumanía al ganar la primera vuelta de votación el 24 de noviembre, ayudado por una avalancha de videos en TikTok y otras redes sociales. Un ex experto en suelos de las Naciones Unidas, Mr. Georgescu era en gran medida desconocido en Rumanía al comienzo de la campaña electoral el año pasado. Los videos que promocionaban al Sr. Georgescu antes de la votación de noviembre no estaban etiquetados como material de campaña, una violación de la ley electoral de Rumanía, y no se ha explicado cómo su campaña logró dominar las redes sociales de manera tan repentina y completa. La cancelación del resultado de la votación en noviembre convirtió al Sr. Georgescu en un héroe mártir para las fuerzas políticas anti-establishment en Rumanía y también para los estadounidenses de derecha, incluido Mr. Vance y Elon Musk, quien ha recurrido a las redes sociales varias veces para denunciar su tratamiento. El Sr. Georgescu no ha sido arrestado, pero se le ha colocado bajo “control judicial”, un estatus que le prohíbe abandonar Rumanía y usar las redes sociales. Agentes de policía visitaron su casa cerca de Bucarest, la capital de Rumanía, el jueves para verificar su paradero y actividades. El Sr. Georgescu estaba camino de registrarse como candidato para la próxima repetición de las elecciones canceladas cuando la policía detuvo su vehículo en el tráfico en Bucarest el miércoles por la mañana y le dijo que debía informar a los fiscales. Después de horas de interrogatorio, los fiscales dijeron en un comunicado que habían iniciado “procedimientos penales” en su contra por seis delitos. Estos incluyen “incitación a acciones contra el orden constitucional”, la “comunicación de información falsa” y la participación en el establecimiento de una organización “con carácter fascista, racista o xenófobo”. Tudorel Toader, un ex juez del tribunal constitucional, dijo a los medios de comunicación rumanos que los cargos eran extremadamente graves y que el Sr. Georgescu, si es llevado a juicio y condenado, podría enfrentar hasta 25 años de cárcel. Al denunciar la acción de los fiscales, el Sr. Georgescu dijo en un mensaje a sus seguidores que estaba “luchando contra este sistema que nos quiere en esclavitud”. En referencia al pasado de Rumanía como un estado policial brutal bajo Nicolae Ceausescu antes del colapso del comunismo en 1989, agregó: “El sistema bolchevique comunista continúa con su abuso atroz”. La saga también ha generado inquietud entre algunos rumanos que no tienen simpatía por la oposición de Mr. Georgescu a la OTAN y sus afirmaciones de que está luchando contra las fuerzas globalistas malignas por orden de Dios. Funky Citizens, un respetado grupo activista pro-democracia, emitió un comunicado diciendo que “aunque creemos que era necesario que las autoridades utilizaran las herramientas legales disponibles para comprender en detalle e informar al público sobre las causas que llevaron a la cancelación de las elecciones presidenciales de 2024, las medidas parecen llegar muy tarde”. Los largos retrasos de las autoridades en explicar sus acciones contra el Sr. Georgescu, dijo el grupo, “dejan lugar para que la especulación y las teorías de conspiración crezcan sin ser contrarrestadas por información oficial, lo que solo debilita la frágil confianza que queda en las instituciones estatales”. Andrada Lautaru contribuyó con el reportaje.