Ruedas candentes: cómo el tenis en silla de ruedas se convirtió en un atractivo Grand Slam.

En 2005, Mistry y Ammerlaan ganaron la competencia inaugural de silla de ruedas en Wimbledon, por la cual ganaron £1,300 cada uno. Avancemos rápidamente a 2023 y los campeones de dobles en silla de ruedas en el All England Club, Alfie Hewett y Gordon Reid, recogieron £13,000 cada uno.

Mistry dice que no cambiaría nada de su carrera, durante la cual viajó por el mundo y hizo amistades para toda la vida. Esos tiempos pueden no haber estado llenos de dinero, pero fueron ricos en experiencias, incluyendo una charla en el vestuario con Agassi antes de una final del US Open.

“Cuando te inscribías en un torneo en esos días pagabas una cuota de inscripción, digamos £200, e incluía alojamiento, comida, inscripción al torneo,” recuerda Mistry, un paralímpico en cuatro ocasiones que ganó 68 títulos y fue jugador entre los 10 mejores en individuales o dobles durante más de 12 años.

“Estaba jugando el Abierto de Francia una vez y compartía habitación con un chico francés. No lo conocía, simplemente nos pusieron en la misma habitación. Roncaba tanto que en realidad tuve que tomar mi almohada y mi edredón y dormir en el pasillo.

“Hoy en día todos tienen habitaciones individuales, tienen a sus entrenadores con ellos, viajan en primera clase. Es un mundo diferente. Creo que en un año promedio, incluso hacia el final de mi carrera, probablemente ganaba £20,000 al año y habría hecho 20 torneos.”

Cuando se anunció en agosto de 2001 que el Abierto de Australia del año siguiente incluiría una competencia en silla de ruedas, el presidente de Tennis Australia, Geoff Pollard, dijo: “Esta nueva iniciativa nos brinda la oportunidad de seguir haciendo crecer el deporte mostrando a los mejores del mundo”.

La inclusión del tenis en silla de ruedas en el mismo tiempo y espacio que un Grand Slam cambió las percepciones, integrando el tenis en silla de ruedas en el juego de personas sin discapacidad de una manera que es, como lo describe Mistry, “construido, no añadido”.

Y agrega: “No es solo estar en los Grand Slams lo que le da cierta credibilidad, sino también la exposición de ser parte del evento.”

“Añade mucho al carácter inclusivo que aporta el tenis en silla de ruedas.”

La exposición ha ayudado a que personas como Alcott, la legendaria holandesa Esther Vergeer, y el compañero de equipo de Mistry y ocho veces campeón de Grand Slam en individuales Hewett, quien estuvo en la lista de finalistas para el BBC Sports Personality of the Year 2023, se conviertan en estrellas genuinas.

Hoy en día, es común que un evento de silla de ruedas se lleve a cabo dentro de un evento de la ATP o WTA: el prestigioso torneo Queen’s Club en Londres es uno de los lugares donde se ha realizado, y esta tendencia parece que seguirá.

Vergeer, que dirige un torneo en Róterdam, le dijo a la ITF en 2020: “Los torneos regulares de tenis en silla de ruedas necesitan existir y son muy, muy importantes para el desarrollo y crecimiento del deporte.

“Pero para aumentar el perfil del tenis en silla de ruedas y hacer que sea visto por un público más amplio creo que es importante que estemos integrando más y más torneos a lo largo del año.”

La integración con el juego de personas sin discapacidad ha ayudado al crecimiento continuo del tenis en silla de ruedas. Para el año pasado, el Wheelchair Tennis Tour, que comenzó en 1992 con un puñado de eventos, se había expandido a un circuito de 169 torneos en 40 países.

El tour abarca siete niveles, así como una serie juvenil. Su popularidad también está en auge.