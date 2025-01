Rubio pausa operaciones de refugiados, intensifica la evaluación de visados.

¡PRIMERO EN FOX: El recién juramentado Secretario de Estado Marco Rubio está aconsejando a su departamento que detenga las operaciones de reasentamiento de refugiados y comience a aumentar la selección de visas de ciertas regiones en respuesta a órdenes ejecutivas del Presidente Donald Trump.

Después de convertirse oficialmente en su próximo secretario, Rubio le indicó al Departamento de Estado que detuviera los programas de reasentamiento de refugiados, según una fuente senior del departamento le dijo a Fox News Digital.

También ordenó al departamento implementar una selección mejorada para las solicitudes de visa de “regiones peligrosas.”

El secretario citó las nuevas órdenes ejecutivas firmadas por Trump después de su inauguración el lunes.

¡LA LEY DE LAKEN RILEY ESTÁ A PUNTO DE SER UNO DE LOS PRIMEROS PROYECTOS DE LEY EN LA MESA DEL PRESIDENTE TRUMP

Rubio instruyó al departamento a comenzar a tomar ciertas acciones siguiendo las órdenes ejecutivas de Trump. (Reuters)

Entre docenas de órdenes ejecutivas, Trump firmó una dirigida a “Reconfigurar el Programa de Admisiones de Refugiados de Estados Unidos” y otra para “[Proteger] a Estados Unidos de Terroristas Extranjeros y Otras Amenazas de Seguridad Nacional y Seguridad Pública.”

¡EL PRÓXIMO SENADOR DE OHIO, UN ‘CONSERVADOR FISCAL,’ ASPIRA A ‘SACAR AL GOBIERNO DE LA VIDA DE LAS PERSONAS’!

El exigió que el Programa de Admisiones de Refugiados de Estados Unidos (USRAP) se suspendiera debido a su efecto perjudicial en los intereses del país. La última orden exige una selección aumentada de todos los extranjeros, “en la medida máxima posible,” especialmente aquellos “de regiones o naciones con riesgos de seguridad identificados.”

¡EL PEDIDO EJECUTIVO DE TRUMP SOBRE LOS REFUGIADOS ESTIPULA ADEMÁS QUE “EL SECRETARIO DE ESTADO Y EL SECRETARIO DE SEGURIDAD NACIONAL PUEDEN DETERMINAR EN CONJUNTO ADMITIR EXTRANJEROS A ESTADOS UNIDOS COMO REFUGIADOS CASO POR CASO, A SU DISCRECIÓN, PERO SOLO SI DETERMINAN QUE LA ENTRADA DE TALES EXTRANJEROS COMO REFUGIADOS ESTÁ EN INTERÉS NACIONAL Y NO REPRESENTA UNA AMENAZA PARA LA SEGURIDAD O EL BIENESTAR DE ESTADOS UNIDOS.

Rubio fue el primer miembro del Gabinete de Trump en ser confirmado, el Senado votando unánimemente para hacerlo el lunes por la noche.

Rubio dirigió al Departamento de Estado a suspender el programa de refugiados. (Reuters)

Fue juramentado el martes por la mañana, convirtiéndose en el 72º secretario de estado.

¡EL GOBERNADOR DE OHIO, DEWINE, ELIGE AL TENIENTE DE GOBERNADOR PARA LLENAR EL ASIENTO VACANTE DEL VICEPRESIDENTE ELECTO JD VANCE

En sus declaraciones en el departamento el martes, Rubio dijo: “Habrá cambios, pero los cambios no están destinados a ser destructivos. No están destinados a ser punitivos.

“Los cambios serán porque necesitamos ser una agencia del siglo XXI que pueda moverse a … una frase que usan muchos … a la velocidad de la relevancia. Pero necesitamos movernos más rápido de lo que jamás lo hemos hecho, porque el mundo está cambiando más rápido de lo que jamás lo ha hecho. Y tenemos que tener una vista que algunos llaman ‘mirar alrededor de la esquina.

Un grupo de más de 100 migrantes intentando entrar ilegalmente a Estados Unidos se precipita contra un muro fronterizo el 21 de marzo de 2024. (James Breeden para New York Post/Mega)

“Pero realmente necesitamos estar pensando en dónde estaremos en cinco, siete, 10 o 15 años. Algunos de los problemas que enfrenta la humanidad hoy no tienen precedentes. No tienen precedentes históricos. Algunos de los desafíos a los que nos enfrentamos no tienen precedentes históricos. Podemos compararlo con otra era, con otro tiempo, pero no son lo mismo . Las cosas se están moviendo más rápido que nunca”, explicó.

HAGA CLIC AQUÍ PARA OBTENER LA APLICACIÓN DE FOX NEWS

La inmigración fue una prioridad de campaña para Trump durante la elección de 2024.

En su discurso de investidura el lunes, Trump prometió: “Declararé una emergencia nacional en nuestra frontera sur. Toda entrada ilegal se detendrá inmediatamente. Y comenzaremos el proceso de devolución de millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de los que vinieron. Reinstauraremos mi política de Permanecer en México. Finalizaré la práctica de atrapar y liberar. Y enviaré tropas a la frontera sur para repeler la invasión desastrosa de nuestro país.”

Julia Johnson es escritora de política para Fox News Digital y Fox Business, liderando la cobertura del Senado de los EE. UU. Anteriormente fue reportera de política en el Washington Examiner.

Siga la cobertura de Julia en X en @JuliaaJohnson_ y envíe consejos a [email protected].