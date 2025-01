Rubio informará a los senadores que la administración de Trump colocará los intereses de Estados Unidos ‘por encima de todo’

El senador Marco Rubio (R-Florida), la elección del Presidente Trump para liderar el Departamento de Estado, se espera decir a sus colegas del Senado el miércoles por la mañana que la próxima administración colocará los intereses estadounidenses “por encima de todo”.

“Colocar nuestros intereses nacionales básicos por encima de todo no es aislacionismo,” Rubio le dirá a los miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, según una copia de su declaración de apertura que fue obtenida por The Associated Press (AP).

“Es la realización sensata de que una política exterior centrada en nuestro interés nacional no es alguna reliquia anticuada,” reza el discurso preparado.

“El orden global de la posguerra no es simplemente obsoleto; ahora es un arma que se está utilizando en nuestra contra,” se espera que diga el senador de Florida.

Rubio, quien se presentará a su audiencia de confirmación, se convertiría en el primer latino en servir como secretario de Estado si es confirmado.

Hasta ahora, senadores de ambos lados del pasillo han señalado su apoyo al senador de 53 años, incluida la aprobación pública de demócratas como el líder demócrata del Senado, Dick Durbin (Illinois) y el senador de Pensilvania, John Fetterman.

El republicano de Florida ha tenido una relación difícil con Trump en el pasado, intercambiando golpes personales durante las primarias presidenciales republicanas de 2016. Desde entonces, los dos republicanos han forjado una mejor relación con Rubio respaldando al presidente electo en las elecciones presidenciales de 2024, ignorando a su propio gobernador republicano, Ron DeSantis.

Con su victoria en noviembre sobre la vicepresidenta Harris, Trump ha asegurado un “mandato innegable de los votantes,” según el discurso preparado de Rubio a los senadores.

“Quieren a una América fuerte. Comprometida en el mundo,” está configurado para decir. “Pero guiada por un objetivo claro, promover la paz en el extranjero y la seguridad y prosperidad aquí en casa.”

