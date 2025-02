RSS quiere borrar la historia: Rahul Gandhi, Akhilesh Yadav en protesta de la ala estudiantil DMK contra las reglas del borrador de la UGC | Noticias de India

NUEVA DELHI: Líder de la oposición en Lok Sabha Rahul Gandhi y el MP del Partido Samajwadi Akhilesh Yadav participaron el jueves en la protesta del ala estudiantil del DMK contra las reglas de borrador de la UGC.

Dirigiéndose a la multitud, el líder del Congreso reiteró su ataque a los continuos intentos de la Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) de “erradicar historias”, diciendo: “He estado diciendo desde hace un tiempo que el objetivo de la RSS es la erradicación de todas las demás historias, todas las demás culturas, todas las demás tradiciones en este país. Ese es su punto de partida, y eso es lo que quieren lograr. Atacaron la Constitución porque querían imponer una idea, que es su idea, una historia, una tradición y un idioma en este país.”

“Este intento que están haciendo con el sistema educativo de los diferentes estados es solo otro intento de impulsar su agenda… Deseo que ocurran múltiples protestas como esta porque la RSS necesita entender que no pueden atacar la Constitución. No pueden atacar nuestros estados. No pueden atacar nuestras culturas, nuestras tradiciones y nuestras historias,” agregó.

El MP del SP y aliado del bloque INDIA Akhilesh Yadav criticó al gobierno central y dijo que estaba en contra de la Política Nacional de Educación (PNE).

“…Quieren tomar todo el poder de los gobiernos estatales. Quieren hacer de los políticos siervos de los industriales. Jamás podremos apoyar la Nueva Política Educativa… Apoyo a todos los estudiantes aquí y la decisión que han tomado. Estoy en contra de la PNE. Estoy en contra del BJP,” dijo.

Según las nuevas pautas de borrador de la UGC, los candidatos pueden calificar para puestos docentes en instituciones de educación superior al aprobar el UGC-NET en una materia de su elección, independientemente de si sus títulos de pregrado y posgrado son en disciplinas diferentes. Además, las directrices proponen ampliar los criterios de elegibilidad para rectores, permitiendo que profesionales de la academia, instituciones de investigación, políticas públicas, administración pública e industria sean considerados para el cargo.

Defendiendo su postura, el presidente de la UGC M Jagadesh Kumar dijo a ANI: “Ahora el comité de búsqueda y selección será formado por el canciller, lo cual no se mencionaba explícitamente en las regulaciones de 2018.”

“Esta estructura elimina la ambigüedad y garantiza un proceso más transparente,” agregó.

