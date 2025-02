RSF anuncia planes para un gobierno separatista en Sudán

El martes, las Fuerzas de Apoyo Rápido, el grupo paramilitar que lucha por el poder en la ruinosa guerra civil de Sudán, dieron un paso hacia la formación de su propio gobierno independiente cuando organizaron un lujoso evento político en la capital de Kenia, Nairobi.

El líder adjunto del grupo, Abdul Rahim Dagalo, quien está bajo sanciones estadounidenses, fue recibido por cientos de personas que lo aclamaban cuando llegó al elaborado evento, celebrado en un centro de convenciones estatal en el centro de Nairobi.

El Sr. Dagalo no habló en el evento y una carta prometida destinada a allanar el camino para un gobierno paralelo en áreas controladas por las F.A.R. no fue firmada. Los funcionarios dijeron que necesitaban otros tres días para negociar los términos de la carta con Abdel Aziz al-Hilu, líder de otra facción rebelde sudanesa, que se sentó al lado del Sr. Dagalo.

La reunión fue un momento de simbolismo impactante para las F.A.R., que solo el mes pasado fueron formalmente acusadas de genocidio por los Estados Unidos, y se produce en medio de cambios en los campos de batalla en Sudán, así como un torrente de cambios en la política exterior estadounidense y alianzas en evolución en la región.

El ejército de Sudán ha logrado una serie de victorias en el campo de batalla en los últimos meses, expulsando a las F.A.R. de áreas clave en Jartum, la capital, y en el centro de Sudán. Las F.A.R. esperan poner fin a esa racha perdedora y reforzar su reclamo al poder mediante la formación de un gobierno para la considerable franja del país que controlan.

En un anfiteatro engalanado con banderas sudanesas, donde hombres con turbantes blancos llenaban filas enteras, los oradores arremetieron contra el ejército y hablaron de su deseo de forjar un “nuevo Sudán”.

“Necesitamos una nueva constitución y redactar un nuevo contrato social que resuelva la pregunta perenne de cómo se gobierna Sudán”, dijo el Sr. al-Hilu, quien lidera una facción del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán del Norte y ha luchado contra sucesivos gobiernos sudaneses durante décadas desde su base en las Montañas Nuba, en el sur de Sudán.

Otros oradores elogiaron a las F.A.R. como un movimiento pro democrático y mostraron imágenes del Tte. Gral. Mohamed Hamdan, líder del grupo, en una pantalla gigante mientras se escuchaban fuertes aplausos. Sin embargo, informes de Sudán hablaban de nuevas atrocidades cometidas por el grupo.

Activistas y funcionarios sudaneses acusaron a los combatientes de las F.A.R. de matar a más de 200 personas, incluidos bebés, durante un brutal asalto de tres días a dos pueblos en el estado del Nilo Blanco, en el sur del país. Algunos fueron abatidos mientras intentaban huir a través del río Nilo, según Abogados de Emergencias, un grupo que monitorea el conflicto.

En un comunicado, el ministerio de Relaciones Exteriores de Sudán puso el número de muertos en 433.

La semana pasada, en la región de Darfur, en el oeste de Sudán, los combatientes de las F.A.R. asaltaron un campamento asediado en la ciudad de El Fasher en un ataque que mató a docenas de civiles, según grupos de ayuda. La máxima funcionaria de las Naciones Unidas en Sudán, Clementine Nkweta-Salami, dijo estar “conmocionada” por la violencia.

Abogados de Emergencias también acusaron al ejército de Sudán de ataques “bárbaros” contra civiles, incluidos asesinatos y desapariciones forzadas, mientras que combatientes aliados buscan colaboradores de las F.A.R. en Jartum.

La guerra estalló en abril de 2023, cuando el ejército de Sudán y las F.A.R., cuyos líderes habían tomado el poder en un golpe de Estado, comenzaron a luchar en Jartum. La guerra ha destrozado uno de los países más grandes de África y ha provocado sufrimiento a gran escala. La lucha ha causado decenas de miles de muertes, ha obligado a más de 12 millones de personas a abandonar sus hogares y ha desencadenado una hambruna de rápida propagación que probablemente sea la peor del mundo en décadas.

La congelación de la ayuda extranjera del presidente Trump ha intensificado el dolor. Cientos de comedores comunitarios administrados por voluntarios que alimentaban a más de 800,000 personas en Jartum han cerrado en las últimas semanas a medida que se agotaban los fondos estadounidenses.

El lunes, la ONU hizo un llamado de $6 mil millones para responder a la crisis.

Si la carta de las F.A.R. se materializa, sin embargo, podría marcar un punto de inflexión en la guerra, endureciendo divisiones y dividiendo al país en regiones rivales, al igual que Libia fue dividida después del derrocamiento del coronel Muammar al-Gaddafi en 2011.

Un retrato del presidente William Ruto de Kenia colgaba sobre el líder adjunto de las F.A.R., el Sr. Dagalo, en el centro de convenciones el martes.

Que las F.A.R. hayan podido lanzar su proyecto político en un centro de convenciones estatal en Nairobi, reforzó las sospechas entre los funcionarios sudaneses de que Kenia había efectivamente elegido un bando en el conflicto.