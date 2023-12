Rotary Superior busca apoyo para Ucrania

Dec. 16—SUPERIOR — El Rotary de Superior se une a un esfuerzo mundial para proporcionar ayuda humanitaria a Ucrania. A través de una conexión con Rotary Club Ucrania Unidad, los miembros están recaudando fondos para proporcionar una ambulancia y suministros médicos.

Es invierno en Ucrania, con temperaturas que descienden por debajo del punto de congelación. Eso es manejable para Olena Moroz, miembro de Rotary Club Ucrania Unidad que vive en Lviv. La ciudad a 45 millas de la frontera con Polonia tiene calefacción y electricidad.

Moroz dijo que actualmente hay una gran demanda de bolsas de calor químico, guantes, medicamentos antigripales y vitaminas. Su club ha estado entregando ropa térmica a soldados y civiles que viven cerca del frente y que experimentan apagones.

“También hicimos mucho por tabletas de purificación de agua y filtros de agua porque las ciudades que están desocupadas ahora no tienen agua dulce”, dijo Moroz.

Una conexión con clubes alemanes de Rotary recientemente les ayudó a traer grandes camiones con diferentes medicamentos y comprar equipos especiales para hospitales que están cerca del frente.

Los primeros esfuerzos del grupo se enfocaron en ayudar a los refugiados que huyen de regiones devastadas por la guerra para ingresar a Polonia, y luego se trasladaron a obtener ayuda humanitaria y transferirla a comunidades necesitadas. Hoy en día, operan un almacén, recibiendo suministros esenciales y transfiriéndolos a comunidades en toda Ucrania.

Su trabajo ha impresionado a Georgette Wondolkowski, miembro del Rotary de Superior.

“Sigo a varias de las personas y los clubes en Facebook, y se puede ver cómo estos tipos se apoyan mutuamente en cualquier cosa. Ya sea, ya sabes, viajar en convoy desde el Reino Unido a Ucrania o arreglar un motor porque algo le pasó a ese vehículo o determinar lo que necesitan y dónde, lo van a conseguir”, dijo.

El Rotary de Superior está buscando el apoyo de la comunidad para su recaudación de fondos,

Twin Ports Une con Ucrania

. Los fondos recaudados a través de la campaña se utilizarán para comprar una de las tres ambulancias del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido y llenarla con suministros médicos. Un club de Rotary de San Antonio comprará las otras dos ambulancias. Un convoy que incluye las ambulancias está programado para salir hacia Lviv alrededor de mediados de enero. Una vez en Lviv, los miembros de Rotary Club Ucrania Unidad, incluida Moroz, orquestarán la entrega a las ubicaciones de su país afectadas por la guerra. Visite el sitio web de Rotary de Superior,

www.superiorrotary.org

, para obtener más información o para donar.

Vida en Lviv

Además de ser miembro del Rotary Club, Moroz es madre de dos hijos y trabaja en inversiones. A medida que la guerra continúa cambiando el paisaje en Ucrania, el escape no es algo en lo que ella piense.

“Mi propia opinión es que si escapamos del oeste de Ucrania, no hay Ucrania”, dijo. “Por eso, yo y los miembros de mi familia decidimos quedarnos aquí para hacer todo lo que podamos hacer. Sí, no es fácil por esta incertidumbre”.

Al principio hubo ataques con misiles en Lviv, así como apagones.

“Solo hay una ciudad (en el oeste de Ucrania) que nunca ha sido atacada”, dijo Moroz.

Su hija está estudiando arquitectura en Londres, pero su hijo asiste a la escuela en Lviv.

“Ahora cada escuela tiene un refugio. Así que todo es muy regular y todos estamos acostumbrados. Así que si hay una alarma, la maestra, los alumnos, entran en el refugio y está bien”, dijo, y lo que han soportado palidece en comparación con lo que está sucediendo en áreas como Odessa y Mariupol.

La guerra de Rusia contra Ucrania, que se acerca a los dos años, ha solidificado al país.

“Putin logró hacer lo que ninguno de nuestros presidentes hizo. Logró unir a todos los ucranianos en su contra … Ucrania está tan fuertemente unida porque nadie quiere a los rusos en Ucrania”, dijo Moroz.

También ha traído una respuesta mundial.

“Desafortunadamente, todavía tenemos mucho que luchar, mucho que luchar en el futuro porque no es el final. Definitivamente no es el final, desafortunadamente. Pero también quiero que todos sepan que los ucranianos no ven ninguna otra opción excepto la victoria y excepto como una Ucrania libre y ucranianos libres”, dijo Moroz.

“Realmente apreciamos la ayuda en todos los niveles que recibimos”, dijo ella, desde donaciones y ayuda militar hasta ropa, medicamentos y voluntarios que se han unido al ejército ucraniano. Incluso se agradecen las palabras de apoyo.

“Porque la familia, y me refiero a la familia en un sentido más amplio … es todo cuando se sabe que no estás solo”, dijo Moroz.