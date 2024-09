Rotación de acciones vuelve con apuestas a que la Fed “irá a lo grande”: Resumen de los mercados

(Bloomberg) — Los traders de Wall Street revivieron las perspectivas de un recorte de tasa de interés de la Reserva Federal de medio punto la semana que viene, lo que impulsó una rotación hacia las acciones que se beneficiarían más del alivio de la política.

Las acciones sensibles a la economía superaron al grupo de megacaps tecnológicos que han liderado el mercado alcista, con el índice Russell 2000 de empresas más pequeñas subiendo un 2.4%. Una versión ponderada igualmente del S&P 500 — donde empresas como Nvidia Corp. tienen el mismo peso que Dollar Tree Inc. — superó el referencial de acciones estadounidense. Esa medida es menos sensible a las ganancias de las mayores compañías — brindando una visión de esperanza de que el repunte se ampliará.

A medida que el S&P 500 avanzaba de un récord al siguiente en la primera mitad del año, algunos inversionistas se preocupaban de que solo unas pocas compañías estuvieran participando en el repunte. Ahora, sectores del mercado fuera de la tecnología están subiendo a medida que los inversionistas se vuelven más confiados en que el inicio del ciclo de recortes de la Fed impulsará aún más a las empresas estadounidenses.

“La noticia más importante en las últimas 24 horas ha sido el cambio en las probabilidades de un recorte de 50 puntos básicos en la próxima reunión de la Fed”, dijo Jonathan Krinsky en BTIG. “Las pequeñas empresas ofrecen mejor riesgo/recompensa a corto plazo, y pensamos que es probable que las tecnológicas de mega-cap tengan un respiro, aunque seguramente participarán si el S&P 500 alcanza nuevos máximos”.

El S&P 500 subió un 0.5%, subiendo por quinto día consecutivo. Su versión ponderada igualmente subió un 0.9%. El Promedio Industrial Dow Jones avanzó un 0.7%. El Nasdaq 100 añadió un 0.3%. Un índice de los “Magníficos Siete” megacaps apenas varió.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años cayeron siete puntos básicos a 3.57%. La posibilidad de un movimiento de 50 puntos básicos subió al 40% el viernes, desde tan bajo como el 4% a principios de la semana. El dólar cayó. El oro subió a otro récord.

Para Neil Dutta en Renaissance Macro Research, el argumento a favor de la Fed de recortar más agresivamente la semana que viene es sólido.

“Una razón popular para no ir por 50 es el mensaje que enviaría: ‘La Fed debe saber algo que el resto de nosotros no sabemos’. No compro esto ni por un segundo”, dice Dutta. “Mi impresión personal es que los mercados darían la bienvenida al movimiento. Es algo bueno que la Fed esté tratando de ponerse de acuerdo rápidamente”.

Andrew Brenner en NatAlliance Securities dice que aunque piensa que un recorte de 50 puntos básicos es la decisión correcta, simplemente no puede ver a “esta Fed — tan arraigada en números retrospectivos — llegar a los 50”.