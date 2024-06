ROSEN, UNA FIRMA DE ABOGADOS LÍDER, alienta a los inversores de Marinus Pharmaceuticals, Inc. a asegurar asesoramiento antes de la fecha límite importante en la acción colectiva de valores presentada por la firma “MRN By Investing.com”

El bufete de abogados Rosen Law Firm ha presentado una demanda colectiva en nombre de los compradores de los valores de Marinus Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: MRNS) entre el 17 de marzo de 2021 y el 7 de mayo de 2024, ambas fechas inclusive. Si desea actuar como demandante principal, debe presentarse ante el tribunal a más tardar el 5 de agosto de 2024 en la primera demanda de acción colectiva presentada por el bufete.

Si compró valores de Marinus durante el período de la clase, es posible que tenga derecho a una compensación sin necesidad de pagar ninguna tarifa por adelantado a través de un acuerdo de honorarios por contingencia.

Para unirse a la demanda colectiva de Marinus, vaya a https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=25735 o llame a Phillip Kim, Esq. de forma gratuita al 866-767-3653 o envíe un correo electrónico a [email protected] para obtener información sobre la demanda colectiva. Ya se ha presentado una demanda colectiva. Si desea actuar como demandante principal, debe presentarse ante el tribunal a más tardar el 5 de agosto de 2024. Un demandante principal es una parte representante que actúa en nombre de otros miembros de la clase en la dirección de la litigación.

Rosen Law Firm anima a los inversores a elegir representantes legales cualificados con un historial de éxito en roles de liderazgo. Con frecuencia, las firmas que emiten avisos no tienen una experiencia comparable, recursos o un reconocimiento significativo entre sus pares. Sea prudente al elegir representación legal. El bufete de abogados Rosen representa a inversores en todo el mundo, concentrando su práctica en acciones colectivas de valores y litigios derivados de accionistas. La firma ha logrado el acuerdo de acción colectiva de valores más grande de la historia contra una empresa china. Rosen Law Firm fue clasificado en el puesto número 1 por ISS Securities Class Action Services en número de acuerdos de acción colectiva de valores en 2017. La firma ha estado clasificada entre las cuatro primeras cada año desde 2013 y ha recuperado cientos de millones de dólares para los inversores. En 2019, la firma aseguró más de $438 millones para los inversores. En 2020, el socio fundador Laurence Rosen fue nombrado por Law360 como un Titán de la Abogacía de los Demandantes. Muchos de los abogados de la firma han sido reconocidos por Lawdragon y Super Lawyers.

DETALLES DEL CASO: Según la demanda, los demandados a lo largo del período de la clase hicieron declaraciones y/u omisiones materialmente falsas y/o engañosas, al no revelar que: (1) los demandados subestimaron el riesgo de no cumplir con los criterios de finalización temprana en el ensayo RAISE; (2) los demandados no revelaron que una posible consecuencia de no cumplir con los criterios de finalización temprana en el ensayo RAISE sería que Marinus detendría el ensayo separado de Fase 3 RAISE II; y (3) como resultado, las declaraciones de los demandados sobre su negocio, operaciones y perspectivas, eran materialmente falsas y engañosas y/o carecían de una base razonable en todo momento. La demanda afirma que cuando se conocieron los detalles reales en el mercado, los inversores sufrieron daños.

Para unirse a la demanda colectiva de Marinus, vaya a https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=25735 o llame a Phillip Kim, Esq. de forma gratuita al 866-767-3653 o envíe un correo electrónico a [email protected] para obtener información sobre la demanda colectiva.

No se ha certificado ninguna clase. Hasta que se certifique una clase, no estará representado por un abogado a menos que contrate uno. Puede seleccionar al abogado de su elección. También puede permanecer como miembro ausente de la clase y no hacer nada en este momento. La capacidad de un inversor para participar en cualquier posible recuperación futura no depende de actuar como demandante principal.

Síganos para obtener actualizaciones en LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/the-rosen-law-firm o en Twitter: https://twitter.com/rosen_firm o en Facebook (NASDAQ): https://www.facebook.com/rosenlawfirm.

El bufete de abogados Rosen representa a inversores en todo el mundo, concentrando su práctica en acciones colectivas de valores y litigios derivados de accionistas. Rosen Law Firm fue clasificado en el puesto número 1 por ISS Securities Class Action Services en número de acuerdos de acción colectiva de valores en 2017. La firma ha estado clasificada entre las cuatro primeras cada año desde 2013. Rosen Law Firm ha logrado el acuerdo de acción colectiva de valores más grande de la historia contra una empresa china. Los abogados de Rosen Law Firm están clasificados y reconocidos por numerosas fuentes independientes y respetadas. Rosen Law Firm ha asegurado cientos de millones de dólares para los inversores.

Publicidad de abogados. Resultados anteriores no garantizan resultados similares.

Información de contacto:

Laurence Rosen, Esq.

Phillip Kim, Esq.

The Rosen Law Firm, P.A.

275 Madison Avenue, piso 40

Nueva York, NY 10016

Tel: (212) 686-1060

Llamada gratuita: (866) 767-3653

Fax: (212) 202-3827

[email protected]

www.rosenlegal.com