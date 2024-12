ROSEN, UN DESPACHO DE ABOGADOS LÍDER, Anima a los Inversores de la Sociedad Anónima Kaspi.kz a Asegurar Asesoramiento Legal Antes de la Fecha Límite Importante en la Primera Demanda Colectiva de Valores Presentada por el Despacho.

El bufete de abogados Rosen Law Firm anunció la presentación de una demanda colectiva en nombre de los compradores de valores de la Compañía Anónima Kaspi.kz (NASDAQ: KSPI) entre el 19 de enero de 2024 y el 19 de septiembre de 2024, fechas ambas inclusive (el “Período de Clase”). Si desea actuar como demandante principal, debe presentarse ante el Tribunal a más tardar el 18 de febrero de 2025 en la demanda colectiva de valores presentada por el Bufete.

Si adquirió valores de Kaspi.kz durante el Período de Clase, puede tener derecho a una compensación sin tener que pagar ninguna tarifa u coste por adelantado a través de un acuerdo de honorarios por contingencia.

Para unirse a la demanda colectiva de Kaspi.kz, vaya a https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=29172 o llame a Phillip Kim, Esq. de forma gratuita al 866-767-3653 o envíe un correo electrónico a [email protected] para obtener información sobre la demanda colectiva. Ya se ha presentado una demanda colectiva. Si desea actuar como demandante principal, debe presentarse ante el Tribunal a más tardar el 18 de febrero de 2025. Un demandante principal es una parte representativa que actúa en nombre de otros miembros de la clase en la dirección de la litigación.

Según la demanda, los demandados durante todo el Período de Clase hicieron declaraciones y / o no revelaron materialmente falsas y / o engañosas y / o no revelaron que: (1) Kaspi.kz siguió haciendo negocios con entidades rusas y también prestando servicios a ciudadanos rusos, después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022, exponiendo así a Kaspi.kz al riesgo no revelado de sanciones; (2) Kaspi.kz participó en transacciones con partes relacionadas no reveladas; (3) ciertos ejecutivos de Kaspi.kz tienen vínculos con criminales reputados; y (4) como resultado, las declaraciones de los demandados sobre el negocio, operaciones y perspectivas de Kaspi.kz eran materialmente falsas y engañosas y / o carecían de una base razonable en todo momento relevante. Cuando los verdaderos detalles entraron en el mercado, la demanda afirma que los inversores sufrieron daños.

No se ha certificado ninguna Clase. Hasta que se certifique una clase, no está representado por un abogado a menos que retenga uno. Puede seleccionar el abogado de su elección. También puede permanecer como miembro de la clase ausente y no hacer nada en este punto. La capacidad de un inversor para compartir en cualquier posible recuperación futura no depende de actuar como demandante principal.

