ROSEN, PRINCIPALES ABOGADOS DE JUICIOS, Anima a los Inversores de Customers Bancorp, Inc. a Asegurar Asesoría Legal Antes de la Fecha Límite Importante en la Acción Colectiva de Valores Presentada por la Firma

No se ha certificado ninguna clase. Hasta que se certifique una clase, no estará representado por un abogado a menos que contrate uno. Puede seleccionar un abogado de su elección. También puede permanecer como miembro ausente de la clase y no hacer nada en este momento. La capacidad de un inversor para compartir en cualquier recuperación futura potencial no depende de servir como demandante principal.

