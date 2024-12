ROSEN, CONSEJERO GLOBAL DE PRIMER NIVEL, Anima a los Inversores de Marqeta, Inc. a Asegurar Asesoramiento Antes de la Fecha Límite Importante en la Acción Colectiva de Valores Presentada por la Firma.

Este es un recordatorio para los compradores de valores de Marqeta, Inc. (NASDAQ: NASDAQ:) entre el 7 de mayo de 2024 y el 4 de noviembre de 2024, de la importante fecha límite del 7 de febrero de 2025 para ser el demandante principal en la demanda de valores presentada por Rosen Law Firm. Si compró valores de Marqeta durante ese período, puede tener derecho a indemnización sin pagar ninguna tarifa por adelantado a través de un acuerdo de honorarios por contingencia. Para unirse a la acción colectiva de Marqeta, vaya a https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=32001 o llame a Phillip Kim, Esq. al 866-767-3653 o envíe un correo electrónico a [email protected] para obtener información sobre la acción colectiva.

Según la demanda, los demandados durante el período en cuestión hicieron afirmaciones falsas y engañosas y/o no revelaron que Marqeta había subestimado los desafíos regulatorios que afectaban su perspectiva comercial, lo que provocaría que Marqeta tuviera que reducir sus proyecciones para el cuarto trimestre de 2024. Cuando los verdaderos detalles salieron a la luz, se afirma que los inversores sufrieron daños. No se ha certificado una clase. Hasta que se certifique una clase, no está representado por un abogado a menos que contrate uno. Puede seleccionar el abogado de su elección o permanecer como miembro ausente de la clase y no hacer nada en este momento. La capacidad de un inversor para compartir en cualquier recuperación potencial futura no depende de ser el demandante principal.

