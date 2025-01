ROSEN, CONSEJERO DE INVERSORES NACIONAL, Exhorta a los Inversores de Micron Technology, Inc. a Asegurar Asesoramiento antes de la Fecha Límite Importante en la Acción Colectiva de Valores

“

Nueva York, Nueva York–(Newsfile Corp. – 18 de enero de 2025) – POR QUÉ: Rosen Law Firm, una firma de abogados de derechos de inversores global, anuncia la presentación de una demanda colectiva en nombre de los compradores de acciones comunes de Micron Technology, Inc. (NASDAQ: NASDAQ:) entre el 28 de septiembre de 2023 y el 18 de diciembre de 2024, ambas fechas inclusive (el “Período de Clase”). Ya se ha presentado una demanda colectiva. Si desea actuar como demandante principal, debe presentarse ante el Tribunal a más tardar el 10 de marzo de 2025.

ASÍ QUE: Si usted compró acciones comunes de Micron durante el Período de Clase, es posible que tenga derecho a una compensación sin tener que pagar ninguna tarifa o costo por adelantado a través de un acuerdo de honorarios por contingencia.

QUÉ HACER A CONTINUACIÓN: Para unirse a la demanda colectiva de Micron, vaya a https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=33605 o llame a Phillip Kim, Esq. sin cargo al 866-767-3653 o envíe un correo electrónico a [email protected] para obtener información sobre la demanda colectiva. Ya se ha presentado una demanda colectiva. Si desea actuar como demandante principal, debe presentarse ante el Tribunal a más tardar el 10 de marzo de 2025. Un demandante principal es una parte representativa que actúa en nombre de otros miembros de la clase en la dirección de la litigación.

DETALLES DEL CASO: Según la demanda, durante el Período de Clase, los demandados hicieron declaraciones falsas y engañosas y/o no revelaron que: (1) la demanda de los productos de Micron en los mercados de consumo, especialmente los productos NAND de Micron, dispositivos de almacenamiento de semiconductores regrabables no volátiles que proporcionan almacenamiento de alta capacidad y bajo costo con una variedad de características de rendimiento, había disminuido significativamente; (2) en consecuencia, los demandados habían exagerado la medida en que la demanda de los productos de Micron se había recuperado, especialmente en los mercados de consumo y para sus productos NAND, y/o habían exagerado la sostenibilidad de la demanda de dichos productos, así como la normalización del inventario de dichos productos; y (3) como resultado, las declaraciones públicas de Micron eran materialmente falsas y engañosas en todo momento relevante. Cuando los verdaderos detalles salieron a la luz, la demanda afirma que los inversores sufrieron daños.

Para unirse a la demanda colectiva de Micron, vaya a https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=33605 o llame a Phillip Kim, Esq. sin cargo al 866-767-3653 o envíe un correo electrónico a [email protected] para obtener información sobre la demanda colectiva.

No se ha certificado ninguna Clase. Hasta que se certifique una clase, usted no está representado por un abogado a menos que contrate a uno. Puede seleccionar al abogado de su elección. También puede permanecer como miembro ausente de la clase y no hacer nada en este momento. La capacidad de un inversor para participar en cualquier recuperación futura potencial no depende de actuar como demandante principal.

