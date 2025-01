ROSEN, CONSEJERO DE INVERSIONES GLOBAL, Anima a los Inversores de Caribou Biosciences, Inc. a Asegurar Asesoramiento Legal Antes de la Fecha Límite Importante en la Acción Colectiva de Valores.

El bufete de abogados Rosen Law Firm recuerda a los compradores de valores de Caribou Biosciences, Inc. (NASDAQ: CRBU) entre el 14 de julio de 2023 y el 16 de julio de 2024, ambas fechas inclusive (el “Período de Clase”). Si desea actuar como demandante principal, debe presentarse ante el Tribunal a más tardar el 24 de febrero de 2025.

Si compró valores de Caribou durante el Período de Clase, puede tener derecho a una compensación sin tener que pagar ningún cargo de bolsillo a través de un acuerdo de honorarios por contingencia.

Para unirse a la acción colectiva de Caribou, vaya a https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=11988 o llame a Phillip Kim, Esq. sin cargo al 866-767-3653 o envíe un correo electrónico a [email protected] para obtener información sobre la acción colectiva. Ya se ha presentado una demanda colectiva. Si desea actuar como demandante principal, debe presentarse ante el Tribunal a más tardar el 24 de febrero de 2025. Un demandante principal es una parte representativa que actúa en nombre de otros miembros de la clase en la dirección del litigio.

La demanda alega que, a lo largo del Período de Clase, los demandados hicieron declaraciones falsas y engañosas y / o no revelaron que: (1) los demandados exageraron la seguridad, eficacia y durabilidad de CB-010 en comparación con las terapias de células CAR-T autólogas aprobadas en el tratamiento de pacientes con r / r B-NHL y / o LBCL, así como los resultados clínicos generales y las perspectivas comerciales de CB-010; (2) Caribou estaba en riesgo significativo de tener fondos insuficientes, liquidez y / u otro capital para financiar sus operaciones comerciales actuales, incluidas las actividades de investigación preclínica asociadas con la plataforma CAR-NK alogénica; (3) lo anterior probablemente tendría un impacto negativo significativo en el negocio y las operaciones de Caribou; y (4) como resultado, las declaraciones públicas de los demandados fueron materialmente falsas y engañosas en todo momento relevante. Según la demanda, cuando los verdaderos detalles se hicieron públicos, los inversores sufrieron daños.

Para unirse a la acción colectiva de Caribou, vaya a https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=11988, llame a Phillip Kim, Esq. sin cargo al 866-767-3653, o envíe un correo electrónico a [email protected] para obtener información sobre la acción colectiva.

No se ha certificado ninguna clase. Hasta que se certifique una clase, no está representado por un abogado a menos que retenga uno. Puede elegir un abogado de su elección. También puede permanecer como miembro ausente de la clase y no hacer nada en este momento. La capacidad de un inversor para compartir en cualquier recuperación futura potencial no depende de actuar como demandante principal.

Síganos para obtener actualizaciones en LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/the-rosen-law-firm, en Twitter: https://twitter.com/rosen_firm o en Facebook (NASDAQ:): https://www.facebook.com/rosenlawfirm/.

Publicidad de abogados. Los resultados anteriores no garantizan un resultado similar.

——————————-

Para ver la versión fuente de este comunicado de prensa, visite https://www.newsfilecorp.com/release/237258