ROSEN, CONSEJERÍA DE INVERSIÓN EXPERTA, Anima a los Inversores de Light & Wonder, Inc. a Preguntar Sobre la Investigación de Acción de Clase de Valores

Nueva York, Nueva York – (Newsfile Corp. – 13 de diciembre de 2024) – POR QUÉ: Rosen Law Firm, un bufete de abogados global de derechos de los inversores, anuncia una investigación de posibles reclamaciones de valores en nombre de los accionistas de Light & Wonder, Inc. (NASDAQ: LNW) resultantes de alegaciones de que Light & Wonder puede haber emitido información comercial engañosa material al público inversor.

ENTONCES, ¿QUÉ?: Si compró valores de Light & Wonder, es posible que tenga derecho a una compensación sin tener que pagar ninguna tarifa o costo por adelantado a través de un acuerdo de honorarios contingentes. Rosen Law Firm está preparando una acción colectiva en busca de recuperar las pérdidas de los inversores.

¿QUÉ HACER A CONTINUACIÓN?: Para unirse a la acción colectiva prospectiva, vaya a https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=29678 o llame a Phillip Kim, Esq. de forma gratuita al 866-767-3653 o envíe un correo electrónico a [email protected] para obtener información sobre la acción colectiva.

¿DE QUÉ SE TRATA ESTO?: El 24 de septiembre de 2024, el Las Vegas Review-Journal publicó un artículo titulado “El fabricante de tragamonedas logra una gran victoria contra su rival con sede en Las Vegas.” Se afirmaba que “la solicitud de Aristocrat Technologies Inc. de una orden judicial preliminar en su demanda por violación de secretos comerciales y derechos de autor contra Light & Wonder” había sido concedida, y que la “orden prohíbe a [Light & Wonder] la ‘venta, arrendamiento u otra comercialización continuada o planificada de Dragon Train’, que Aristocrat afirma utiliza propiedad intelectual desarrollada para sus juegos Dragon Link y Lightning Link”.

Ante esta noticia, las acciones ordinarias de Light & Wonder cayeron un 19.49% el 24 de septiembre de 2024.

POR QUÉ ROSEN LAW: Alentamos a los inversores a elegir un consejo calificado con un historial de éxito en roles de liderazgo. A menudo, las firmas que emiten avisos no tienen la experiencia, los recursos ni un reconocimiento comparativo significativo. Muchas de estas firmas en realidad no litigan acciones colectivas de valores. Sea sabio al elegir un abogado. Rosen Law Firm representa a inversores en todo el mundo, centrándose su práctica en acciones colectivas de valores y litigios derivados de accionistas. Rosen Law Firm logró el mayor acuerdo de acción colectiva de valores contra una empresa china en ese momento. Rosen Law Firm fue clasificado como el número 1 por ISS Securities Class Action Services en número de acuerdos de acción colectiva de valores en 2017. La firma ha estado clasificada en los primeros 4 lugares cada año desde 2013 y ha recuperado cientos de millones de dólares para inversores. En 2019, solo la firma aseguró más de $438 millones para inversores. En 2020, el socio fundador Laurence Rosen fue nombrado por Law360 como un Titán del Bar de Demandantes. Muchos de los abogados de la firma han sido reconocidos por Lawdragon y Super Lawyers.

