ROSEN, ACONSEJA A LOS INVERSORES DE Kyverna Therapeutics, Inc. A ASEGURAR ASESORAMIENTO ANTES DE LA FECHA LÍMITE EN LA ACCIÓN COLECTIVA DE VALORES.

El bufete de abogados Rosen Law recuerda a los compradores de acciones de Kyverna Therapeutics, Inc. (NASDAQ: KYTX) de la importante fecha límite del demandante principal del 7 de febrero de 2025. Si compró acciones comunes de Kyverna, puede tener derecho a compensación sin pagar ningún costo de su bolsillo a través de un acuerdo de honorarios por contingencia. Para unirse a la demanda colectiva de Kyverna, vaya a https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=32239 o llame a Phillip Kim, Esq. gratis al 866-767-3653 o envíe un correo electrónico a [email protected] para obtener información sobre la acción colectiva. El bufete de abogados Rosen representa a inversores de todo el mundo, concentrando su práctica en demandas colectivas de valores y litigios derivados de accionistas.

Según la demanda, la declaración de registro y el prospecto utilizados para efectuar la IPO de Kyverna tergiversaron y/o omitieron hechos relacionados con los resultados de la evaluación en curso de KYV-101, el candidato principal de producto de Kyverna, en ensayos clínicos. Específicamente, Kyverna promocionó la “mejora” de pacientes en ciertos indicadores mientras no divulgaba datos adversos sobre uno de los ensayos de Kyverna, lo cual era conocido por Kyverna en el momento de la IPO. Cuando los verdaderos detalles entraron en el mercado, la demanda afirma que los inversores sufrieron pérdidas. Para unirse a la demanda colectiva de Kyverna, vaya a https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=32239 o llame a Phillip Kim, Esq. gratis al 866-767-3653 o envíe un correo electrónico a [email protected] para obtener información sobre la demanda.

Hasta que se certifique una clase, no está representado por un abogado a menos que contrate uno. Puede seleccionar el abogado de su elección. También puede permanecer como miembro ausente de la clase y no hacer nada en este momento. La capacidad de un inversor para participar en cualquier recuperación potencial futura no depende de servir como demandante principal. Publicidad de abogados. Resultados anteriores no garantizan un resultado similar.

