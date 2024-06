‘Rory McIlroy, “estoico”, lidera la tabla del Abierto de Estados Unidos centrado en jugar golf ganador de grandes torneos por encima de todo’

Rory McIlroy no está en Pinehurst No. 2 para socializar. Eso se volvió evidente en los primeros tres días de esta semana y se cristalizó más el jueves por la noche cuando McIlroy abrió el Abierto de Estados Unidos de 2024 con un 65 sin bogeys. Eso es lo suficientemente bueno para coparticipar en el evento con su rival de la Copa Ryder, Patrick Cantlay, después de 18 hoyos de juego.

La vida personal de McIlroy ha sido más pública de lo que le gustaría, ya que se anunció justo antes del Campeonato de la PGA que se estaba divorciando. Esta semana del Abierto de Estados Unidos, se anunció que él y su esposa se habían reconciliado y seguirían juntos.

Ya sea por esa razón u otra, ha estado inusualmente callado durante su participación en Pinehurst sobre cualquier cosa mientras busca su quinto campeonato importante y el primero en casi 10 años. El normalmente hablador y jovial irlandés del norte ni ha sido desagradable ni hosco, pero ciertamente ha sido más breve y menos dispuesto a revelar información sobre su juego u otras cosas.

El resultado en la Ronda 1 es algo más anormal para McIlroy: abrir un importante con una ronda sin bogeys y la ventaja (solo ha liderado dos veces después de la primera ronda de un evento mayor desde 2014).

Los resultados de McIlroy al jugar golf sin bogeys al inicio de los importante han sido excelentes.

Palabra a seguir.

La palabra que seguía viniendo a la mente mientras McIlroy corría alrededor de Pinehurst junto al tipo al que todos los demás están persiguiendo, Scottie Scheffler, era sensato. Hizo mejores tiros, no tomó líneas que fueran demasiado agresivas y jugó al centro de los greenes, golpeando 15 de 18 en regla.

“Creo que solo súper conservador con mi estrategia y mi juego”, dijo sobre su plan.

Si sigue manteniendo la calma de esa manera, McIlroy sin duda ganará su tan esperado quinto importante el domingo por la noche. Su toque alrededor de los greenes y sus putts de aproximación estaban en su punto, hasta el final de su ronda cuando embocó un birdie tan temprano en el hoyo 18 que habría sido justo reír en voz alta.

“Pensé que lo había dejado corto”, dijo. “Por eso me alejé. Revelación completa. Se veía bien, sin embargo”.

Se veía bien. Al igual que todo lo demás. Durante una ronda de práctica el miércoles con Martin Kaymer, quien ganó el Abierto de Estados Unidos en Pinehurst cuando se jugó por última vez aquí en 2014, McIlroy estuve en ocasiones 40 o 50 yardas por delante de él. Ha estado golpeando la pelota pero también manteniéndose casi completamente fuera de problemas. También golpeó 11 de 14 calles el jueves. Esa es siempre una buena fórmula.

McIlroy también está pegando buenos tiros de golf. Hierros imponentes cuando el momento lo requiere pero también chips con giro, bumps-and-runs y este drive bajo de gancho que tiene escrito “golf de campeonato importante” por todas partes.

El juego de Rory es afilado, pero eso rara vez ha sido la pregunta con él en los eventos importantes. A pesar de cinco top 10 consecutivos en el Abierto de Estados Unidos, sus obstáculos en los últimos 10 años en los cuatro grandes eventos parecen haber sido más mentales y emocionales.

McIlroy es un atleta reflexivo que gasta demasiada energía en demasiadas áreas fuera de su propio juego. Da demasiado de sí mismo la mayor parte del tiempo a demasiadas personas diferentes.

Si sus problemas personales actuales han sido el impulso para que se retrajera un poco y mirara hacia adentro esta semana es incierto, pero lo que es innegable es que no ha dedicado tanto tiempo, pensamiento o esfuerzo a todo lo que no es el golf. Eso es su prerrogativa, por supuesto, pero tal vez sea la mejor forma de invertir su energía.

También es simplemente… diferente de su disposición estándar.

Incluso viendo su conferencia de prensa después de haber registrado una de las mejores rondas importantes de su carrera, se podía notar que McIlroy estaba actuando más reservado. Estaba revelando menos. De hecho, eso es al menos parte del plan esta semana, dijo el jueves.

“Creo, con mi comportamiento, solo tratar de ser súper estoico”, explicó McIlroy. “Solo tratar de estar lo más equilibrado posible. Realmente siento que esa es la cosa que me ha servido bien en estos Abiertos de Estados Unidos en los últimos años. Solo intentar estar 100% comprometido con los tiros y 100% comprometido con tener una buena actitud.

Rory aparentemente está siempre en desacuerdo consigo mismo cuando se trata de esta área. La yuxtaposición es la siguiente: no es un asesino natural. La superestrella antipática del deporte que camina con arrogancia como el tipo más malo de la propiedad no es realmente McIlroy, la persona. Está en desacuerdo con su humanidad y su deseo de complacer a todos dentro de su órbita.

Pero tal vez la idea de un McIlroy benévolo y siempre generoso está en desacuerdo con ser un campeón de importante en esta etapa de su carrera.

Debido a esta guerra constante, la carga de ser Rory McIlroy es más complicada de lo que parece, y es más pesada que con otras estrellas. Por eso Rory es amado, por supuesto, pero también podría ser por qué está 0 de 36 en importantes desde esa última victoria en 2014.

McIlroy es una superestrella que encarna la humanidad. No hay nadie más como él.

Insistió el jueves que no es diferente como persona de lo que era hace un año cuando casi ganó el Abierto de Estados Unidos en el Los Angeles Country Club. Eso puede ser cierto, pero claramente se está comportando de manera diferente. La razón detrás de eso es ambigua, pero el resultado, al menos a través de 18 hoyos, es innegable.

Con un Abierto de Estados Unidos y su sequía de importantes en juego, McIlroy se ha vuelto más reservado, se ha vuelto estoico y se ha enfocado en sí mismo. Para alguien que ha dado tanto de tantas maneras durante tanto tiempo, esto es comprensible… y admirable.

Incluso podría ser la fórmula que necesita para finalmente romper lo que debe sentir como la racha más larga en el golf.

