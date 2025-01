Ronda divisional de playoffs de la NFL: Horarios, previas para la AFC

Tres juegos de comodines de los playoffs de la NFL han terminado, y los enfrentamientos de la ronda divisional para los equipos de la AFC están oficialmente establecidos. Los Baltimore Ravens viajarán para jugar contra los Buffalo Bills el próximo fin de semana, mientras que los Kansas City Chiefs recibirán a los Houston Texans.

Para mirar hacia adelante a esos enfrentamientos de la ronda divisional, le preguntamos a nuestros reporteros de la NFL Nation que eligieran una cosa que aprendimos sobre los equipos que cubren durante la ronda de comodines. (Para los Chiefs, que no jugaron esta semana, le pedimos a Adam Teicher que diera una actualización de lesiones). Seth Walder también exploró cómo cada equipo puede ganar para avanzar a los campeonatos de conferencias, y proporcionamos líneas de apertura de ESPN BET.

Comencemos con los Chiefs, sembrados número 1, enfrentándose a los Texans. Y regrese cuando los enfrentamientos de la NFC se aclaren; también anticiparemos los dos enfrentamientos divisionales de esa conferencia.

Saltemos a un enfrentamiento:

HOU-KC | BAL-BUF

AFC

Línea de apertura: KC -8 (42.5)

Antecedentes del enfrentamiento: Los Chiefs y los Texans se enfrentaron en la Semana 16, con Kansas City venciendo a Houston 27-19. El último encuentro de playoffs entre estas dos franquicias fue en la ronda de comodines de 2019, cuando los Chiefs borraron un déficit de 24-0 en el segundo cuarto para avanzar sobre Houston 51-31. Kansas City pasó a ganar el Super Bowl esa temporada. – ESPN

Actualización de lesiones de los Chiefs: Los Chiefs deberían tener a todos sus titulares y jugadores clave en su plantilla activa disponibles para la ronda divisional. Eso incluye al tackle defensivo Chris Jones, que no ha jugado desde la Semana 15 debido a una pantorrilla tensa. El corredor Isiah Pacheco y el tackle ofensivo Jawaan Taylor también han perdido recientemente tiempo debido a lesiones, pero deberían estar listos para jugar. El esquinero titular Jaylen Watson, que ha estado en la reserva de lesionados desde que se rompió el tobillo en la Semana 7 contra los 49ers, también ha estado practicando y podría ser activado. – Adam Teicher

Lo que aprendimos sobre los Texans en la ronda de comodines: Después de una temporada regular irregular, los Texans recibieron contribuciones excepcionales de las tres fases en la victoria sobre los Chargers. El mariscal de campo C.J. Stroud lanzó para 282 yardas, y el corredor Joe Mixon acumuló 106 yardas y un touchdown. La defensa interceptó a Justin Herbert cuatro veces, lo que llevó al tercer peor Total QBR de su carrera como titular (13.0). El esquinero D’Angelo Ross también bloqueó un despeje antes de devolver un punto extra bloqueado para anotar. – DJ Bien-Aime

Por qué los Chiefs ganarán: Bueno, la razón principal por la que los Chiefs ganarán es porque están jugando contra los Texans. Houston, a pesar de avanzar a la ronda divisional, no ha sido un equipo ofensivo consistentemente efectivo desde que perdió a Stefon Diggs (rodilla) en la Semana 8. Desde la Semana 9, los Texans ocupan el puesto 27 en EPA por jugada en ofensiva, incluido EPA negativo por jugada en tanto pases como carreras diseñadas contra los Chargers.

Por supuesto, los Chiefs también traen más que su parte justa de fortalezas, comenzando con el mariscal de campo Patrick Mahomes pero no terminando con él. A principios de esta temporada, se podía ver a los Chiefs y descubrir que les faltaban receptores con capacidad de juego. Pero hoy es una historia diferente: Kansas City cambió por DeAndre Hopkins, Marquise Brown regresó de una lesión y Xavier Worthy ha mostrado crecimiento al final de la temporada. Además, es al menos posible que el ala cerrada Travis Kelce simplemente haya estado guardando energía para la postemporada. Suma esa ofensiva a una defensa que todavía cuenta con algunos talentos de élite en Jones y Trent McDuffie, y Kansas City es un oponente formidable para cualquier equipo de playoffs, por no mencionar a los Texans. – Walder

Por qué los Texans ganarán: Su presión al mariscal. Tan feo como fue la ofensiva de los Texans durante la mayor parte de la temporada, y francamente, no fue genial en su victoria sobre los Chargers, su presión al mariscal siempre les da una oportunidad. Danielle Hunter lideró la NFL con una tasa de victorias en la presión al mariscal del 26% en la temporada regular, y él y Will Anderson Jr. estuvieron ambos por encima del 25% en la categoría el sábado. (Denico Autry estuvo en un 21% y también entregó un sack). Esos apoyadores exteriores contra los tackles de los Chiefs representan un lugar donde los Texans, merecidamente perdedores, tendrán una clara ventaja sobre Kansas City.

La parte trasera de la defensa también importa. El esquinero Derek Stingley Jr. tuvo una gran temporada regular y atrapó dos interceptaciones contra Los Angeles. Pero no te duermas en CB Kamari Lassiter, quien no permitió una sola recepción como defensor más cercano, según las estadísticas de la NFL Next Gen, y también tuvo una interceptación. – Walder

Línea de apertura: BUF -1 (51.5)

Antecedentes del enfrentamiento: Los Ravens y los Bills se enfrentaron en la Semana 4, con Baltimore dando a Buffalo una derrota por 35-10, el tercer peor margen de puntos en la carrera del mariscal de campo Josh Allen. Lamar Jackson y Allen solo se han enfrentado una vez en los playoffs, y Allen tiene la ventaja. Buffalo venció a Baltimore 17-3 en la ronda divisional de 2020. – ESPN

Lo que aprendimos sobre los Bills en la ronda de comodines: Este equipo de los Bills podría aún no haber alcanzado su punto más alto. Antes del juego contra los Broncos, el esquinero Rasul Douglas dijo que los Bills aún no habían jugado su mejor fútbol, y la actuación inicial en los playoffs mostró que tal vez tuviera razón. Allen llevó a Buffalo a anotar 31 puntos sin respuesta, y la defensa limitó a los Broncos a 2 de 9 en terceros intentos a pesar de no forzar un solo balón perdido, una de las fortalezas de la unidad. – Alaina Getzenberg

Qué aprendimos sobre los Ravens en la ronda de comodines: Jackson ha demostrado que puede tener éxito temprano en la postemporada. Ganando sus tres últimos juegos inaugurales de playoffs, ha registrado un Total QBR por encima de 80, completado el 70% de sus intentos de pase y lanzado cuatro pases de touchdown a una intercepción. El desafío para Jackson ha sido el bis. En cada una de las dos últimas postemporadas, ha seguido una victoria con una derrota, produciendo un QBR de 44, una tasa de finalización del 56% y un pase de touchdown a dos intercepciones. – Jamison Hensley

Por qué los Bills ganarán: Josh Allen. Perdona la obviedad, pero es simplemente la realidad. ¿Es cuarto y corto? Allen puede entregar con sus piernas y atravesar una defensa para una conversión. ¿Tercero y largo? Puede lanzar un pase absurdo como su sorprendente envío de touchdown a Ty Johnson en la ronda de comodines (que en realidad fue en cuarto y 1, pero entiendes la idea). Y hace todo eso siendo el mejor de la NFL en limitar los errores. Tenía la tasa de sack más baja (2,6%) y ocupaba el segundo lugar en la tasa de pérdida de balón (1,2%) durante la temporada regular.

Y el hecho de que juega detrás de una línea ofensiva que ocupó el tercer lugar en tasa de bloqueo de pase en la temporada regular, y que permitió solo dos sacks contra una gran defensa de Denver, ciertamente ayuda. Al igual que el apoyo que recibe Allen de sus corredores. Ningún equipo generó más EPA en objetivos de corredor que Buffalo.

Los Ravens podrían estar sin su mejor receptor abierto Zay Flowers (rodilla) nuevamente, y eso es ciertamente un punto a favor de Buffalo si es así. Aunque Baltimore ha demostrado que es capaz de ganar por tierra, la defensa de los Bills fue mejor contra la carrera en la temporada regular (octavo en EPA por jugada contra carreras diseñadas) que contra el pase (20° contra dropbacks). Tuvieron problemas contra las escapadas, lo que será un problema al enfrentarse a Jackson. Así que es probable que los Bills necesiten muchos puntos para vencer a Baltimore, con o sin Flowers. – Walder

Por qué los Ravens ganarán: Su ataque terrestre bordea lo imparable. Baltimore mostró que no retrocederá al usar las piernas de Jackson en la postemporada: corrió 14 veces en la victoria de los Ravens sobre los Steelers (excluyendo rodillas) y la combinación de él y el corredor Derrick Henry hace que la vida sea brutal para las defensas. Las jugadas de lectura en la ronda de comodines fueron increíblemente efectivas, ya que los defensores de los Steelers se vieron obligados a tener en cuenta tanto a Jackson como a Henry, lo que resultó en menos jugadores en el camino del portador real del balón.

Para vencer a los Bills, sin embargo, se requerirá un esfuerzo sólido tanto en el ataque como en la defensa. Afortunadamente, eso ya no es un problema para los Ravens. Desde que movieron a Kyle Hamilton de regreso a la seguridad profunda principalmente en la Semana 11, Baltimore ocupa el primer lugar en EPA permitido por jugada en defensa, incluida la postemporada. Eso es mejor que los Broncos, a quienes los Bills acaban de vencer. – Walder

