Ron Johnson: Reducir el gasto gubernamental “fuera de control” no es solo “razonable sino factible”

Sen. Ron Johnson (R-Wis.) duplicado hacia un plan conservador para reducir el gasto del gobierno con nuevas propuestas detalladas en un op-ed publicado por The Wall Street Journal.

El “gasto federal está fuera de control”, Johnson comenzó en el comentario del miércoles, instando a sus colegas en el Capitolio a volver al gasto previo a la pandemia de COVID-19 que está “ajustado al crecimiento de la población y la inflación”.

“En el año fiscal 2019, que transcurrió del 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2019, los gastos federales totalizaron $ 4.447 billones. En el año fiscal 2020, los gastos federales saltaron a $ 6.554 billones debido al frenesí de gasto por la pandemia”, agregó. “Las empresas cerraron, las ciudades se cerraron y el desempleo aumentó”.

En la pieza, el republicano de Wisconsin detalló sus frustraciones con el gasto de alto nivel provocado por la pandemia.

“En un mundo cuerdo, los niveles de gasto de Covid habrían sido una aberración extrema, y ya habríamos vuelto a un nivel de gasto más razonable”, escribió Johnson antes de proponer límites presupuestarios inflacionarios.

Johnson también lanzó una crítica al Programa de Protección de Cheques (PPP), un programa de $ 961 millones establecido como parte de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de 2020. La iniciativa, diseñada para ayudar a las pequeñas empresas a sobrevivir, también fue objetivo de pagos fraudulentos de préstamos.

Fraudulentos en varios estados pudieron obtener préstamos PPP por valor de millones de dólares al tergiversar el número de empleados que tenían o incluso la mera existencia de sus negocios. El programa finalizó a fines de mayo de 2021.

El senador del GOP argumentó que los préstamos no se otorgaron en función de la necesidad financiera y fueron “simplemente perdonados”.

“La cantidad exacta de malgasto, fraude y abuso del gasto de ayuda por Covid nunca se conocerá, solo estamos viendo la punta del iceberg”, escribió Johnson. “En lugar de apuntar la ayuda con precisión láser, usamos una escopeta y disparábamos dinero por la puerta tan rápido como el gobierno federal podía imprimirlo”.

“El resultado fue una inflación máxima de 40 años”, agregó.

En respuesta, abogó por un aumento del gasto para tener en cuenta el crecimiento de la población y luego inflar esos números con el cambio en el índice de precios al consumidor utilizando el año fiscal 1998 como base.

“Los dólares que tenía en 1998, 2014 y 2019 ahora solo valen 51, 74 y 80 centavos, respectivamente”, continuó. “No creo que hayamos gastado demasiado poco en ninguno de esos años”.

“Los grandes gastadores en Washington deben explicar por qué permitieron que esta devaluación ocurriera, y por qué establecer el gasto base en uno de esos años presupuestarios no solo es razonable sino factible”, concluyó el senador.

Sus comentarios llegan antes del regreso del presidente electo Trump a la Casa Blanca. Trump eligió a los multimillonarios Elon Musk y Vivek Ramaswamy, su ex rival en la primaria del GOP, para liderar un nuevo grupo asesor para combatir el gasto gubernamental llamado “Departamento de Eficiencia Gubernamental”.

Su enfoque en el gasto federal “derrochador” ya ha tenido un impacto en la Cámara, después de ayudar a hundir dos medidas provisionales el mes pasado antes de la fecha límite de cierre del gobierno. Se aprobó un tercer paquete y el presidente Biden lo firmó, evitando una interrupción en la financiación.

