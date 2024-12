Rompiendo el silencio sobre posibles simulacros, China dice que no será indulgente con las actividades independentistas de Taiwán. Por Reuters.

“

Por Joe Cash y Ben Blanchard

PEKÍN/TAIPÉI (Reuters) – El viernes, el ministerio de defensa de China rompió su silencio acerca de días de actividades militares alrededor de Taiwán, diciendo que era decisión de China si realizar o no ejercicios y que el ejército “no estará ausente” en la lucha contra las fuerzas separatistas.

El lunes, el ministerio de defensa de Taiwán activó una alerta y puso en marcha un centro de respuesta de emergencia después de reportar un gran aumento en la actividad militar china, tanto alrededor de la isla como en las regiones más amplias de los mares de China Oriental y Meridional.

El ejército chino no había hecho ningún anuncio sobre la realización de ejercicios. Pekín considera a Taiwán, gobernado democráticamente, como su territorio -una afirmación rechazada por el gobierno de Taipéi, que dice que solo el pueblo taiwanés puede decidir su futuro.

En respuesta a una pregunta sobre las recientes visitas del presidente de Taiwán, Lai Ching-te, a Hawái y al territorio estadounidense de Guam y si China ha realizado ejercicios, el ministerio de defensa de China no ofreció ni confirmación ni negación, aunque citó al antiguo táctico militar chino Sun Tzu.

“Así como el agua no conserva una forma constante, de igual manera en la guerra no hay condiciones constantes,” dijo el ministerio, una expresión de Sun que significa que las condiciones de guerra son impredecibles y constantemente cambiantes.

“Decidir o no realizar ejercicios y cuándo llevarlos a cabo es un asunto que nosotros decidiremos por nuestra cuenta de acuerdo a nuestras necesidades y la situación de la lucha,” agregó.

“Independientemente de si se realizan ejercicios o no, el Ejército Popular de Liberación no estará ausente y no será suave en su lucha contra la independencia y por la reunificación.”

Cualquier dependencia en “fuerzas extranjeras para buscar independencia” -la frase habitual que China utiliza para advertir a Estados Unidos de que no apoye a Taiwán- será severamente castigada y está “condenada al fracaso”, añadió el ministerio.

China ha realizado dos rondas de juegos de guerra alrededor de Taiwán hasta el momento este año, más recientemente en octubre en respuesta al día nacional de Lai, diciendo que eran una advertencia a “actos separatistas” y prometiendo tomar más medidas si fuera necesario.

Fuentes de seguridad esperaban que China realizara ejercicios para coincidir con el viaje de Lai a Estados Unidos, y también para enviar una advertencia a la próxima administración de Trump sobre las líneas rojas de China.

El jueves, la embajada de facto de Estados Unidos en Taiwán dijo que la actividad militar china en la región estaba actualmente elevada, pero que no veía esa actividad más amplia como una respuesta a la visita de Lai a Estados Unidos.

Más tarde ese día, el ministerio de defensa de Taiwán anunció que había desmantelado su centro de respuesta de emergencia, señalando el fin de la actual ronda de actividades militares chinas.

El viernes por la mañana, el ministerio dijo que solo había avistado 12 aviones militares chinos operando cerca en las últimas 24 horas, en comparación con los 34 reportados el día anterior.

La guardia costera de Taiwán también dijo el viernes que nueve naves de la guardia costera china que estaban frente a las costas sureste y suroeste de la isla se habían dirigido hacia el norte después de llevar a cabo actividades “indebidas” en los últimos días.

La guardia costera de Taiwán publicó imágenes y vídeos de sus barcos siguiendo a los barcos chinos frente a la costa este de la isla en mares agitados y bajo cielos grises.

(Esta historia se ha vuelto a enviar para corregir la ortografía del táctico chino Sun Tzu en el párrafo 4)

