Roman Abramovich podría deber al Reino Unido £1bn en impuestos impagos.

La experta fiscal Rita de le Feria le dijo a la BBC que la evidencia de que un residente del Reino Unido, como el Sr. Shvidler, estaba tomando “grandes decisiones estratégicas” en las inversiones de fondos de cobertura era una “indicación clara” de que los enormes beneficios deberían haber sido gravados por el Reino Unido. “Creo que esto es un gran indicio. Eso sería, nuevamente, una fuerte evidencia de que la gestión efectiva de la empresa no estaba teniendo lugar en las Islas Vírgenes Británicas”, dijo. Los abogados del Sr. Shvidler dijeron que no puede haber “ninguna duda de que el Sr. Shvidler, ya sea de forma consciente o negligente, estuviera involucrado en un esquema ilegal para evitar pagar impuestos”. Los abogados del Sr. Abramovich dijeron que además de los consejos que obtuvo sobre sus asuntos fiscales, “espera que se buscaran consejos similares” por parte de aquellos con responsabilidades para dirigir las empresas relacionadas con él. Los documentos filtrados también revelan cómo grandes cantidades de los beneficios no gravados de las inversiones de fondos de cobertura del Sr. Abramovich pasaron a través de una red de empresas del oligarca antes de fluir hacia el Chelsea FC. Las inversiones de fondos de cobertura volvieron a sus empresas en las Islas Vírgenes Británicas y luego a Keygrove, su empresa matriz. Keygrove luego prestó dinero a otras empresas en la red del Sr. Abramovich, que a su vez prestaron dinero a Camberley International Investments Ltd, una empresa creada para financiar al Chelsea FC. Para 2021, cuando el Chelsea ganó la Liga de Campeones, la Copa Mundial de Clubes y la Supercopa de la UEFA, cientos de millones de dólares en préstamos al club podían rastrearse hasta empresas que se beneficiaban de las inversiones de hedge fund no gravadas del Sr. Abramovich.