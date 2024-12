Rockeando alrededor del árbol de Navidad del Congreso: Los legisladores aprueban proyecto de ley para prevenir un cierre del gobierno

“Rockin’ around the Christmas tree

At the Christmas party hop” – Brenda Lee

Es una tradición del yuletide en Capitol Hill.

Un costumbre anual de rockin’ around a congressional Christmas tree, adornado con cientos de ornamentos legislativos, apropiaciones adventicias y modificaciones de muérdago.

Un político Polar Express chugs a través de los pasillos del congreso casi todos los diciembres. Siempre es la última pieza de legislación resoplando fuera de la estación congresal.

QUÉ ESPERAR MIENTRAS LOS REPUBLICANOS INTENTAN SALVAR EL PAQUETE DE GASTOS, EVITAR EL CIERRE DEL GOBIERNO

“¡Todos a bordo!” grita el conductor.

Consigan sus necesidades navideñas cargadas en el coche de equipaje de este tren, o se quedarán atrás.

Entonces, los legisladores decoraron su “árbol de Navidad” de la única forma que saben.

Eso resultó hace unos días en el colosal proyecto de ley de gastos interino de 1.547 páginas para evitar un cierre del gobierno.

La magnitud del proyecto de ley era impresionante.

¿Quieres un hipopótamo para Navidad? Seguramente lo habrías conseguido con este plan.

No pasó mucho tiempo hasta que los republicanos de la Cámara destrozaron la legislación.