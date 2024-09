Roblox ya es el juego más grande del mundo. ¿Por qué no puede generar ganancias (y cómo puede hacerlo)? – MatthewBall.co

La infraestructura y la confianza y seguridad devoran otro 28% de los ingresos en promedio, a la baja desde un pico del 37% pero solo un punto por debajo de su promedio de seis años. A diferencia de las tarifas de la App Store y de los ingresos compartidos de los desarrolladores, estos costos no son estrictamente marginales. Existe un costo fijo por hora para que Roblox opere, y no es particularmente bajo, pero no aumenta si los usuarios aumentan sus gastos. Como tal, esta categoría puede ver disminuciones en un porcentaje de ingresos. Sin embargo, esto no será fácil. Por ejemplo, la forma más clara de aumentar los gastos suele ser aumentar el tiempo de juego, lo que resulta en costos incrementales de servicios (Roblox tiene tres veces más usuarios que PlayStation, pero Roblox tiene solo un 50% más de tiempo de juego porque sus jugadores juegan la mitad al mes).

Para atraer a más jugadores, especialmente a jugadores más mayores con dinero para gastar y la discreción para gastarlo, más tiempo de juego por jugador y más gastos por jugador y hora de juego, Roblox también está invirtiendo en experiencias que, en promedio, son más costosas de operar, como es el caso de la IA Generativa. Roblox se centra cada vez más en utilizar GenAI para proporcionar comunicaciones en tiempo real para los jugadores (por ejemplo, transcripción y traducción), así como potenciar la creación de activos y mundos, y operar agentes y NPCs de IA, ninguno de los cuales es barato de crear u operar. La empresa también está invirtiendo profundamente en herramientas de IA y moderadores humanos para combatir el acoso, la depredación y más. En agosto de 2024, Turquía prohibió Roblox por completo por la “protección de nuestros niños”; un mes antes, Bloomberg publicó un informe brutal sobre el “problema de pedofilia” de la plataforma.

Después de solo tres de las seis categorías de costos de Roblox, el 77% de los ingresos están consumidos. Combinados, los siguientes tres son aproximadamente igual de costosos hoy, aunque tienen un mayor margen de mejora y están más bajo el control de Roblox. Tanto los costos Generales y Administrativos (13%) como los de Ventas y Marketing (5%) han bajado algunos puntos en comparación con hace algunos años y deberían seguir disminuyendo. Sin embargo, incluso si Roblox reduce estos rubros en un tercio cada uno, eso representa solo seis puntos de los treinta y ocho necesarios para llegar al punto de equilibrio.

La categoría más grande y más interesante es la de I+D. Como plataforma, la I+D no solo es la base de la escala actual de Roblox, sino que es esencial para todo el crecimiento futuro, y en ese sentido, la empresa reinvierte gran parte de sus ingresos actuales para crecer los futuros (y la historia de la empresa de hacerlo es precisamente por lo que son tan grandes hoy). Específicamente, las mejoras en las herramientas y capacidades de Roblox ayudan a atraer a los desarrolladores y les permiten producir experiencias “mejores” y “más” atractivas, lo que ayuda a atraer a más usuarios, retener a los usuarios a medida que envejecen y fomentar un mayor gasto de los usuarios, todo lo cual aumenta los ingresos de Roblox, lo que a su vez financia más I+D y proporciona más dinero a los desarrolladores, quienes luego pueden invertir más en sus experiencias. Como ya se mencionó, gran parte de las inversiones en I+D de Roblox se centran en la IA Generativa. El fundador y CEO de Roblox, David Baszucki, ha dicho que cree que la IA generativa permitirá a los usuarios escribir o hablar mundos enteros a existencia para 2028, y a principios de este año, la empresa comenzó a demostrar estas herramientas, también, incluyendo componentes y atributos detallados de objetos (por ejemplo, cuando se crea un automóvil, está compuesto por muchas partes, en vez de ser solo un “auto,” y el automóvil no solo se mueve pero tiene propiedades de reflexión, la capacidad de infligir y resistir daños, etc.). Roblox también ha dicho que están trabajando para integrar LLMs en sus NPCs y para potenciar traducciones en tiempo real. Al reducir el costo, el tiempo y la dificultad de creación de experiencias de Roblox al tiempo que refuerzan sus niveles de inmersión y facilitan un juego social más/más fácil, Roblox debería poder aumentar la popularidad, el uso y los ingresos de la plataforma.

Al mismo tiempo, las inversiones en I+D de Roblox son enormes. La I+D ahora representa el 44% de los ingresos en promedio, equivalente a $1.5B en una base anual. En comparación, se espera que PlayStation de Sony gaste $2.2B en 2024, con estas inversiones abarcando I+D en sus veintiún estudios en gran parte independientes, dispositivos de realidad virtual, accesorios (incluido el portal PlayStation basado en la nube), el PlayStation 6 (y, se rumorea, portátil), sus tecnologías de red, y así sucesivamente. En 2024, Unity Technologies gastará “solo” $1.1B en I+D, e incluso las previsiones más fantasiosas (y sin duda escandalosas) para Grand Theft Auto VI, previsto para octubre de 2025, sugieren que costará mil millones para desarrollar en total después de casi una década. Es difícil imaginar que la I+D continuará creciendo con las ventas, ni siquiera en exceso de las ventas, como ha sido el caso en los últimos años. Para la mayoría de las grandes empresas de tecnología, la I+D se estabiliza en un 6%–12%. Sin embargo, incluso si la I+D cayera al 10% (aproximadamente tanto como Spotify y Uber gastan), Roblox seguiría siendo no rentable.