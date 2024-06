Robinhood compra la bolsa de criptomonedas BitStamp por $200 millones a pesar de una probable demanda de la SEC.

“

Robinhood planea comprar la casa de cambio de criptomonedas BitStamp para expandir su negocio de criptoactivos a nivel internacional, a pesar de enfrentar un mayor escrutinio por parte de los reguladores en su país de origen.

La empresa de servicios financieros anunció el jueves que compraría BitStamp por $200 millones en efectivo para ayudar a expandir su negocio de criptomonedas a nivel mundial. Fundada en Eslovenia en 2011, BitStamp tiene una importante presencia internacional con más de 50 licencias activas para operar a nivel global. La mayor parte de los ingresos de la empresa proviene de Europa.

“La adquisición de BitStamp es un paso importante en el crecimiento de nuestro negocio de criptomonedas. La casa de cambio global altamente confiable y de larga trayectoria de BitStamp ha demostrado resistencia a lo largo de los ciclos de mercado”, dijo Johann Kerbrat, gerente general de Robinhood Crypto, en un comunicado.

Mientras Robinhood fija su mirada en el extranjero, en casa se avecina un problema con los reguladores. El mes pasado, la Comisión de Valores y Bolsa envió a la empresa un Aviso Wells, notificándole que el regulador podría demandar tras una “determinación preliminar” de que Robinhood había violado la ley de valores. El Aviso Wells no significa necesariamente que la SEC procederá con una demanda, pero es un paso que los reguladores toman antes de determinar si avanzar hacia procedimientos oficiales de cumplimiento. La empresa tiene la oportunidad de explicar a los reguladores por qué no deberían emprender una acción de cumplimiento en un plazo de 30 días. La SEC considera la respuesta al tomar su decisión final. La adquisición pendiente de BitStamp por parte de Robinhood probablemente no será relevante para la SEC, ya que las operaciones de BitStamp se realizan principalmente en el extranjero.

“Creemos firmemente que los activos listados en nuestra plataforma no son valores y esperamos entablar conversaciones con la SEC para aclarar lo débil que sería cualquier caso contra Robinhood Crypto tanto en los hechos como en la ley”, dijo Dan Gallagher, oficial de cumplimiento y asuntos corporativos de Robinhood, en un comunicado de mayo.

En ese comunicado, la empresa afirmó que ha sido conservadora con los tipos de tokens que ha listado en su plataforma. Dijo que también se ha abstenido de ofrecer productos que la SEC ha cuestionado, como préstamos y “staking”, donde los propietarios de criptomonedas pueden obtener recompensas al depositar parte de sus activos para ayudar a verificar transacciones en ciertas blockchains que utilizan “prueba de participación”. La SEC está demandando a la mayor casa de cambio de criptomonedas con sede en EE. UU., Coinbase, porque alega que la casa de cambio ofreció valores no registrados a través de su programa de recompensas de staking.

Con la adquisición de BitStamp, Robinhood introducirá su primer negocio institucional. También incursionará en el staking y los préstamos en el extranjero, a pesar de limitarse en EE. UU.

La SEC bajo la presidencia de Gary Gensler ha emprendido una campaña de años contra las criptomonedas, con resultados mixtos. Aunque Gensler ha logrado algunas victorias legales contra actores del mercado de criptomonedas, sufrió un revés cuando un juez falló en agosto que la SEC había denegado de manera irrazonable la solicitud de la gestora de activos de criptomonedas Grayscale para crear un fondo cotizado de Bitcoin físico. La SEC aprobó varios fondos cotizados de Bitcoin físico en enero y, en tan solo meses, los vehículos financieros han acumulado miles de millones de dólares en ingresos.

A pesar de la advertencia de la SEC, Robinhood ha seguido adelante con las criptomonedas por una buena razón. Las transacciones de criptomonedas generaron $126 millones en ingresos en el primer trimestre, frente a los $38 millones del mismo período del año pasado, según sus resultados trimestrales. Las criptomonedas fueron la segunda mayor fuente de ingresos de la empresa después del trading de opciones en el primer trimestre.

Las acciones de Robinhood se negociaban al alza un 1.45% a $23 a mediodía del jueves tras el anuncio de la adquisición.

“