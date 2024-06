Robert F. Kennedy Jr. transmitirá su propia “debate real” durante el debate Trump-Biden.

Robert F. Kennedy Jr. está planeando responder al debate Trump-Biden jueves por la noche en tiempo real, en lo que su campaña llama “The Real Debate”.

CNN ha excluido a RFK Jr. del debate, determinando que no cumple con los criterios, incluido un umbral de encuestas y la aparición en un número suficiente de boletas estatales para ganar la presidencia. Kennedy y su equipo argumentan que el ex presidente Donald Trump y el presidente Biden aún no están en ninguna boleta, ya que las Convenciones Nacionales Republicana y Demócrata aún no han tenido lugar.

La campaña de Kennedy presentó una queja el mes pasado ante la Comisión Federal Electoral acusando a CNN, al Sr. Biden, a Trump y a sus campañas de violar la ley electoral federal.

“CNN está haciendo contribuciones corporativas prohibidas a ambas campañas y el comité de Biden y el comité de Trump han aceptado estas contribuciones corporativas prohibidas”, dijo la queja.

La campaña de Kennedy no ha dado muchos detalles sobre cómo se desarrollará su debate en solitario, pero dice que se transmitirá en “X” y TheRealDebate.com desde un estudio en Los Ángeles. A diferencia del debate Trump-Biden, tendrá una audiencia en vivo. El evento de Kennedy tendrá lugar a las 9 p.m. el jueves, al mismo tiempo que el debate Trump-Biden.

A principios de esta semana, en un video publicado en Twitter, uno de los hijos de Kennedy describió el plan de debate de su padre, diciendo que Kennedy “tendrá a los otros dos candidatos allí también, diciendo lo que dicen en vivo, y luego le daremos a mi papá la oportunidad de responder, en vivo.”

Trump y el Sr. Biden debaten en Atlanta a partir de las 9 p.m. el jueves en CNN y transmitido en CBSNews.com.

Kathryn Watson es una reportera de política para CBS News Digital, con sede en Washington, D.C.