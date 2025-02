Robert F Kennedy Jr supera obstáculo del comité del Senado

El newsletter de la Casa Blanca está disponible de forma gratuita.

Robert F. Kennedy Jr., un escéptico de las vacunas, está en camino de ser confirmado como el principal funcionario de salud de EE.UU. después de que un comité del Senado votara a favor de su nominación a lo largo de las líneas partidistas.

El comité de finanzas del Senado votó el martes 14 a 13 a favor de su confirmación para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos, con todos los republicanos apoyando a Kennedy y todos los demócratas votando en contra. Su nominación pasará a votación completa en el Senado más adelante esta semana.

El senador republicano Bill Cassidy, ex médico que preside el comité de salud del Senado, fue considerado por los aliados de Kennedy como un posible rebelde en la ajustada votación, pero optó por darle el visto bueno al nominado.

Cassidy escribió en la plataforma de redes sociales X antes de la votación que había mantenido “conversaciones muy intensas” con Kennedy y la Casa Blanca, incluido el vicepresidente JD Vance, en la previa a la votación.

“Con los serios compromisos que he recibido de la administración y la oportunidad de avanzar en los temas en los que estamos de acuerdo, como los alimentos saludables y una agenda proamericana, votaré sí”, dijo Cassidy.

Con Cassidy siguiendo a Kennedy, es probable que su confirmación pase la votación completa en el Senado, incluso si otros tres senadores republicanos se rebelan. Los posibles disidentes incluyen a Mitch McConnell, Susan Collins y Lisa Murkowski, quienes votaron en contra de la nominación de Pete Hegseth como secretario de defensa.

La nominación de Kennedy para dirigir el extenso departamento de salud, que tiene un presupuesto de $1.9 billones y supervisa 13 divisiones y agencias, incluida la agencia reguladora de medicamentos la Administración de Alimentos y Medicamentos, ha generado preocupación entre funcionarios de salud pública y profesionales de la industria farmacéutica debido a su escepticismo sobre las vacunas y sus opiniones controvertidas sobre varios temas de salud.

Durante dos días de audiencias del comité la semana pasada, Kennedy fue interrogado por senadores sobre su historial de cuestionar los efectos de las vacunas contra el Covid-19 y el sarampión, paperas y rubéola (MMR), y su participación financiera en una demanda por seguridad de las vacunas contra la vacuna estrella de Merck, Gardasil. Posteriormente, prometió renunciar a su participación en cualquier beneficio de la demanda.

Kennedy les dijo a los senadores la semana pasada que no era “anti-vacunas ni anti-industria”, sino que era “pro-seguridad”. Cuando se le preguntó sobre su escepticismo sobre la vacuna MMR, donde ha repetido una afirmación desacreditada de que la vacuna estaba vinculada al autismo, Kennedy dijo: “Solo quiero seguir la ciencia y si la ciencia dice que estoy equivocado sobre lo que he dicho en el pasado, como dije, me disculparé públicamente”.

Sin embargo, Donald Trump pareció respaldar sus afirmaciones el martes, publicando en su plataforma Truth Social: “Hace 20 años, el autismo en los niños era de 1 de cada 10,000. ¡AHORA ES DE 1 de cada 34. WOW! Algo está realmente mal. ¡Necesitamos a BOBBY! “