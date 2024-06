Robbins Geller Rudman & Dowd LLP anuncia que los inversores de UiPath, Inc. con pérdidas sustanciales tienen la oportunidad de liderar la demanda colectiva de UiPath por Investing.com.

“

SAN DIEGO, 20 de junio de 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Robbins Geller Rudman & Dowd LLP anuncia que los compradores o adquirientes de valores de UiPath, Inc. (NYSE: NYSE:) entre el 1 de diciembre de 2023 y el cierre de la negociación el 29 de mayo de 2024, inclusive (el Período de Clase), tienen hasta el 19 de agosto de 2024 para buscar el nombramiento como demandante principal de la demanda colectiva de UiPath. Titulada Steiner v. UiPath, Inc., No. 24-cv-04702 (S.D.N.Y.), la demanda colectiva de UiPath acusa a UiPath y a ciertos ejecutivos actuales y anteriores de UiPath con violaciones de la Ley de Bolsa de 1934.

Si sufrió pérdidas sustanciales y desea actuar como demandante principal de la demanda colectiva de UiPath, proporcione su información aquí:

https://www.rgrdlaw.com/cases-uipath-inc-class-action-path.html

También puede comunicarse con los abogados J.C. Sánchez o Jennifer N. Caringal de Robbins Geller llamando al 800/449-4900 o por correo electrónico a [email protected]. Las mociones de los demandantes principales para la demanda colectiva de UiPath deben presentarse ante el tribunal a más tardar el 19 de agosto de 2024.

ALEGATOS DEL CASO: UiPath es una empresa de software de automatización de negocios.

La demanda colectiva de UiPath alega que los acusados a lo largo del Período de Clase hicieron declaraciones falsas y / o engañosas y / o no revelaron que: (i) la estrategia de recuperación de UiPath había fracasado porque las inversiones infructuosas y la ejecución inconsistente plagaban la estrategia de go-to-market revisada de UiPath; (ii) la Plataforma de Automatización Empresarial impulsada por IA de UiPath sufrió debido a la incapacidad de UiPath para escalar adecuadamente sus herramientas impulsadas por IA y causó confusión entre los clientes; y (iii) como resultado, UiPath experimentó dificultades significativas para cerrar y / o expandir grandes acuerdos plurianuales.

La demanda colectiva de UiPath también alega que el 29 de mayo de 2024, UiPath anunció la renuncia del acusado Robert Enslin como CEO con efecto el 1 de junio de 2024, y la reasunción del acusado Daniel Dines como CEO. La queja también alega que UiPath también reveló resultados financieros decepcionantes del primer trimestre de 2025 y una reducción significativa en su pronóstico de ingresos para el año fiscal 2025. Ante esta noticia, el precio de las acciones de UiPath cayó más del 34%, según la demanda colectiva de UiPath.

EL PROCESO DEL DEMANDANTE PRINCIPAL: La Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995 permite a cualquier inversor que compró o adquirió valores de UiPath durante el Período de Clase buscar el nombramiento como demandante principal en la demanda colectiva de UiPath. Un demandante principal es generalmente el solicitante con el mayor interés financiero en el alivio buscado por la clase presunta que también es típico y adecuado de la clase presunta. Un demandante principal actúa en nombre de todos los demás miembros de la clase en la dirección de la demanda colectiva de UiPath. El demandante principal puede seleccionar un bufete de abogados de su elección para litigar la demanda colectiva de UiPath. La capacidad de un inversor para compartir en cualquier recuperación futura potencial no depende de servir como demandante principal de la demanda colectiva de UiPath.

SOBRE ROBBINS GELLER: Robbins Geller Rudman & Dowd LLP es uno de los principales bufetes de acción colectiva compleja del mundo representando a demandantes en casos de fraude de valores. El Bufete ocupó el primer lugar en el Informe de los 50 Principales Servicios de Acción Colectiva de ISS Securities Class Action por recuperar más de $1.75 mil millones para los inversores en 2022 “ el tercer año consecutivo en que Robbins Geller encabezó la lista. Y solo en esos tres años, Robbins Geller recuperó casi $5.3 mil millones para los inversores, más del doble de la cantidad recuperada por cualquier otro bufete de demandantes. Con 200 abogados en 10 oficinas, Robbins Geller es uno de los bufetes de demandantes más grandes del mundo y los abogados del Bufete han obtenido muchas de las recuperaciones de acciones colectivas de valores más grandes de la historia, incluida la recuperación de acciones colectivas de valores más grande en la historia “ $7.2 mil millones “ en In re Enron Corp. Sec. Litig. Por favor, visite la siguiente página para obtener más información:

https://www.rgrdlaw.com/services-litigation-securities-fraud.html

