¿Robbie Williams y Gary Barlow de Take That se pelearon?

La película musical está basada en la verdadera historia del ascenso meteórico, la caída y el regreso de la estrella de Take That.

Sin embargo, el recién cumplido 50 años reveló que se hicieron modificaciones al guion después de que su ex compañero de banda Gary Barlow sintiera que él “salió peor que Darth Vader en Star Wars”.

Apareciendo en el episodio de Nochevieja del programa de Graham Norton, dijo: “Le envié el primer guion a Gary Barlow y me llamó – tenemos una gran relación ahora – y dijo ‘Rob, salgo peor que Darth Vader en Star Wars’, así que hicimos correcciones.

“Cuando hablas de mi pasado, resulta ser polémico, y yo era una persona diferente en ese entonces.

“La película trae todo eso de vuelta, así que es súper extraño y puedo entender cómo podría ser difícil para Gary.

“En cuanto a las otras personas a las que perjudico, no me importa”.

Esto sigue el documental de Netflix titulado Robbie que se emitió el año pasado.

¿Robbie Williams y Gary Barlow se pelearon?



A lo largo de los años, ha habido muchos rumores sobre lo que sucedió entre Robbie y los otros miembros de Take That, incluyendo a Gary, Howard Donald, Mark Owen y Jason Orange.

Robbie dejó la banda en 1995 y tuvo una exitosa carrera en solitario, pero ¿alguna vez tuvo una pelea con el líder Gary?

Parece que la pareja musical tuvo una pelea cuando Robbie “abandonó” ensayos de Take That para ir a una fiesta en Glastonbury, aunque ahora son amigos nuevamente, informa el Express.

Robbie Williams y su esposa Ayda Field asistieron al lanzamiento de su documental de Netflix (Imagen: Ian West/PA)

Después de que Robbie tomara su propio camino, más tarde explicó: “Los últimos meses estuve destrozado. La noche anterior salimos todos. Bebí hasta caer rendido.

“Esa mañana, ensayamos como siempre, pero estaba bebiendo una gran cantidad. Así que cuando me hablaron sobre mi actitud, pensé que estaban diciendo ‘deberías irte’.

“Me fui, esperé un par de segundos y luego entré por la puerta y todos se rieron. Y luego me alejé. Nunca pensaron que esa sería la última vez”.

Mientras tanto, en el pasado, Gary habló en el podcast Out to Lunch del crítico gastronómico Jay Rayner para discutir los problemas que tenía con su ex compañero de banda.

Gary dijo: “Rob quería llegar al frente. Tenía una gran voz, un talento natural que tenía”.

El 52 años siguió diciendo: “Mi problema con Rob, y todavía hablamos de esto, es que yo pasaba seis semanas ensayando una pieza de cinco minutos para perfeccionarla, cada movimiento y nota yo sabía lo que estaba haciendo. Salía y recibía una gran respuesta”.

“A Rob le dan una canción cuatro minutos antes de salir. La aprende y sale y recibe una mejor respuesta. Eso es lo que me molesta de él”.

Gary agregó: “Él tiene un don. Siempre lo llama el síndrome de Freddie Star.

“Le encanta salir y hacer cinco minutos, el público se vuelve loco y se va. Prefiero algo de dos horas donde puedo calentar a la gente, que tiene sus altos y bajos”.

¿Cuándo estará disponible para ver Better Man de Robbie Williams?



Better Man se estrenará en cines del Reino Unido el día de San Esteban (26 de diciembre).